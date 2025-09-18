Шофьор на турски камион не декларира почти 100 000 евро

З0-годишен турски шофьор на камион е обвинен за опит за прекарване през границата на България в Турция на недекларирана валута за почти 100 хил. лева, съобщиха от прокуратурата.

На 16 септември 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, на излизане от страната пристигнал товарен автомобил с чужда регистрация, управляван от мъжа с инициали Д.К. Той пътувал от Нидерландия през България за Турция.

При извършена митническа проверка на влекача на превозното средство, във фабрична кухина, намираща се между дъното на хладилното чекмедже и вътрешното му тяло, били открити пакети, съдържащи недекларирани парични средства в размер на 99 970 евро. Общата стойност на намерената валута е с левова равностойност 195 524 лева.

Разследването на случая продължава.