Хванаха 850 грама метамфетамин под шасито на турски тир

Метамфетамин, укрит в пластмасова туба над шасито на товарен автомобил, откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево, съобщиха от Агенция „Митници“. В събота  на пункта пристига тир с турска регистрация. Шофьорът с турско гражданство представя редовни документи за превозваната стока – фурми, от Иран през Турция и България за Украйна.

Митническата служителка, извършваща документален контрол и измерване с електронната везна на осовото натоварване на превозното средство, насочва композицията за проверка с рентгенова апаратура. При последвалия физически контрол в областта на лявата ос на шасито на полуремаркето е открита малка пластмасова туба, пълна с бяло кристалообразно вещество. При извършения полеви тест веществото реагира на метамфетамин. Общото бруто тегло на открития наркотик е 0,850 грама на стойност по цени за нуждите на съдебната система 20 400 лева (10 430,35 EUR).

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково. 

Източник: Haskovo.NET

