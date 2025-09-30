Организират турнир по борба „Шестте великденски ангела“, провеждането е под въпрос при дъжд

Симеоновградският спортен клуб „Вълко Костов“ и Община Симеоновград организира поредно издание на международния турнир по борба „Шестте великденски ангела“. Надпреварата е насрочена за 4 октомври, като кантарът за състезателите е от 9:30 часа, а схватките стартират в 11:30 часа в центъра на Симеоновград (на панаира). Всеки състезател трябва да представи картотека или документ за самоличност. Организаторите не поемат пътни разходи.

Състезателите ще бъдат разделени в различни възрасти и категории. Предвидени са награди за призьорите.

„При дъждовно време, турнирът няма да се проведе, защото нямаме подходяща зала“, каза президентът и треньор на симеоновградския клуб Росен Бонев. Според него единствената алтернатива е физкултурният салон в СУ „Свети Климент Охридски“ в града. По негови думи, от ръководството не позволяват турнирът да се проведе там.

Потърсена за коментар директорът Теодоринка Иванова заяви, че от спортния клуб изобщо не са я питали за позволение. Според нея обаче не е и разумно турнирът да се провежда във физкултурния салон, тъй като той е бил основно ремонтиран това лято и е предназначен единствено за ученически занимания. Поясни, че децата влизат вътре с чисти обувки, което изискване няма как да се спази от всички почитатели на спортното състезание. Тя уточни, че училището няма договор с нито един клуб за ползване на материалната база. Освен това заяви, че симеоновградският клуб разполага със своя зала, която е със сходни размери на тази в училището.

Още преди години, турнирът бил проведен веднъж във физкултурния салон на училището и хора от публиката пуснали димки или конфети, което наложило сериозно почистване.

От своя страна Росен Бонев заяви, че борческата зала е два-три пъти по-малка от залата в училището, а нямало пейки за публиката. По негови думи, турнирът, който е с около 38-годишна традиция, но бе преименуван, събира около 2000-3000 души, сред които световни и олимпийски шампиони от близкото и далечното минало. Росен Бонев е входирал писмо с молба за съдействие от Министерството на младежта и спорта за осигуряване на подходяща зала за провеждане на състезанието при дъждовно време.

Турнирът е посветен на трагично загиналите шест деца на Великден през 2011 г. в Симеоновград, както и на 112 г. от разорението на тракийските българи.