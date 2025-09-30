От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Рекордна натовареност от дела в Административен съд – Хасково

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Близо 1900 дела са разгледани от Административен съд – Хасково през първото полугодие на 2025 г., съобщиха от Темида.

    Обобщените статистически данни на Висшия съдебен съвет за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2025 г. показват, че периодът януари – юни 2025 г. е най-натовареното шестмесечие от създаването на Административен съд – Хасково досега.

    Съгласно данните, общият брой на делата за разглеждане е бил 1887, от тях 1494 административни и 393 касационни. Общо свършените дела са 1492, като от тях решените административни са 1025, касационните са 304, прекратените административни са 157, а касационните – 6. Общият брой на висящите дела в началото на периода е бил 537, а в края на периода – 395.

    От всички разгледани, свършени и висящи дела, най-голям е броят на тези с предмет Закон за убежището и бежанците – над 750.

    Натовареността по щат на съдиите е най-високата от досега отчитаната за такъв период – 31,45 разгледани дела на месец от един съдия.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Хората да бъдат внимателни за фалшиви банкноти, призоваха на дискусията за еврото
    Хората да бъдат внимателни за фалшиви банкноти, призоваха на дискусията за еврото
    преди 21 минути
    Хванаха познайница на полицията за кражба на винкели и арматура от къща в Меричлери
    Хванаха познайница на полицията за кражба на винкели и арматура от къща в Меричлери
    преди 3 часа
    Малко по-топло във вторник, но с променлива облачност
    Малко по-топло във вторник, но с променлива облачност
    преди 4 часа
    Над 2900 спортни обувки и чехли „ментета“ задържаха на Капитан Андреево
    Над 2900 спортни обувки и чехли „ментета“ задържаха на Капитан Андреево
    преди 20 часа
    Румен Минчев: Реколтата от тютюн е добра, очакваме по-висока изкупна цена
    Румен Минчев: Реколтата от тютюн е добра, очакваме по-висока изкупна цена
    преди 21 часа
    График на мобилните полицейски групи за срещи по селата през октомври
    График на мобилните полицейски групи за срещи по селата през октомври
    преди 23 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Lenny Kravitz - Let It Ride

    Случаен виц

    Хванаха познайница на полицията за кражба на винкели и арматура от къща в Меричлери

    Кокошката е само средство за яйцето да създаде друго яйце. - Самюел Бътлър

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Блъди Мери
    Блъди Мери

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини