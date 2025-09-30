Рекордна натовареност от дела в Административен съд – Хасково

Близо 1900 дела са разгледани от Административен съд – Хасково през първото полугодие на 2025 г., съобщиха от Темида.

Обобщените статистически данни на Висшия съдебен съвет за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2025 г. показват, че периодът януари – юни 2025 г. е най-натовареното шестмесечие от създаването на Административен съд – Хасково досега.

Съгласно данните, общият брой на делата за разглеждане е бил 1887, от тях 1494 административни и 393 касационни. Общо свършените дела са 1492, като от тях решените административни са 1025, касационните са 304, прекратените административни са 157, а касационните – 6. Общият брой на висящите дела в началото на периода е бил 537, а в края на периода – 395.

От всички разгледани, свършени и висящи дела, най-голям е броят на тези с предмет Закон за убежището и бежанците – над 750.

Натовареността по щат на съдиите е най-високата от досега отчитаната за такъв период – 31,45 разгледани дела на месец от един съдия.