При дъждовно време турнирът „Шестте великденски ангела“ ще се проведе в СУ „Свети Климент Охридски“

При дъждовно време турнирът „Шестте великденски ангела“ ще се проведе в спортната зала на СУ „Свети Климент Охридски“ в Симеоновград. Това съобщи Росен Бонев президент и треньор на симеоновградския спортен клуб по борба „Вълко Костов“.

Спортният клуб благодари за оказаното съдействие на председателя на Общинският съвет в Харманли Ангел Цанков, на областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, на Българската федерация по борба в лицето на Станка Златева, на Министерство на младежта и спорта, на Министерство на образованието и науката, както и на кмета на община Симеоновград Милена Рангелова.

„Спортът е за всички, спортът обединява всички“, казаха от клуба по повод осигуряването на подходяща зала за провеждане на състезанието, което е с традиции от над 30 години.

Надпреварата ще е на 04.10.2025 г. /събота/. Кантарът за състезателите е от 9:30 ч. Борбите започват в 11:30 ч.

Турнирът се организира от СКБ „Вълко Костов“ и Община Симеоновград.