При дъждовно време турнирът „Шестте великденски ангела“ ще се проведе в СУ „Свети Климент Охридски“

    При дъждовно време турнирът „Шестте великденски ангела“ ще се проведе в спортната зала на СУ „Свети Климент Охридски“ в Симеоновград. Това съобщи Росен Бонев президент и треньор на симеоновградския спортен клуб по борба „Вълко Костов“.

    Спортният клуб благодари за оказаното съдействие на председателя на Общинският съвет в Харманли Ангел Цанков, на областния управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, на Българската федерация по борба в лицето на Станка Златева, на Министерство на младежта и спорта, на Министерство на образованието и науката, както и на кмета на община Симеоновград Милена Рангелова.

    „Спортът е за всички, спортът обединява всички“, казаха от клуба по повод осигуряването на подходяща зала за провеждане на състезанието, което е с традиции от над 30 години.

    Надпреварата ще е на 04.10.2025 г. /събота/. Кантарът за състезателите е от 9:30 ч. Борбите започват в 11:30 ч.

    Турнирът се организира от СКБ „Вълко Костов“ и Община Симеоновград.

    Източник: Haskovo.NET

    Родители се жалваха, че децата им са газили в локви и кал за вход към ОУ „Христо Смирненски“
    преди 10 минути
    Определиха защитни зони около с. Гарваново заради огнища на шарка по дребния добитък
    преди 1 час
    16 г. и 6 м. затвор за мъж от Димитровград за поредно блудство с дете
    преди 2 часа
    Водещият Павел Николов и звезди от популярно реалити идват в Хасково за Деня на психичното здраве
    преди 4 часа
    67 литра на кв. метър се изляха в Хасково, в Стамболово валя най-много
    преди 5 часа
    Второ отлагане на делото срещу Искендер за отстраняването му като кмет на Минерални бани, повдигат още обвинения
    преди 6 часа

