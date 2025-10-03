Родители се жалваха, че децата им са газили в локви и кал за вход към ОУ „Христо Смирненски“

Родители на деца от ОУ „Христо Смирненски“ в Хасково“ се жалваха, че тази сутрин децата им са били принудени да газят в локви и кал при влизане в училище.

Ситуацията се получила заради затваряне на официалния вход откъм „Общинска полиция“. Стигайки до входа на училището тази сутрин, родители и деца видели, че входът е затворен, тъй като в двора имало голям гьол от проливния дъжд. На металната табела бил залепен бял лист хартия с надпис с химикал: „През Лидъл!“. Откъм паркинга на хипермаркета има нерегламентиран достъп към училището – дупка в мрежата на оградата, а за да достигнат до нея, децата и родителите трябва да минат през тротоар, който заради дъжда днес беше в локви и кал.

Родители на деца от училището бяха ядосани заради нелепата ситуация, която не само е наложила допълнителни обходи сутринта в трафика, но също закъснения на учениците, които дори отишли с мокри крака. Майки и Бащи са на мнение, че тази сутрин е могло да се предприеме по-удачен вариант за достъп в училището – да се отвори аварийният вход за линейки и пожарни откъм Областното пътно управление, да се отводни дворът чрез сигнал към противопожарната служба или чрез включване на непедагогическия персонал в отводняване.

Потърсена за коментар директорът на училището Силвия Траилова заяви, че ситуацията с реорганизацията за влизане в училището се е наложила заради проливния дъжд. „Родителите можеха да ползват всички официални входове на училището, включително и през централния вход. Всичко беше направено с цел децата да не се мокрят и да дойдат по-безопасно до училището“, каза Траилова. Тя добави, че са имали проблем и с мазето, което е било наводнено.

Входът към училището е затруднен допълнително от новостроящи се сгради наоколо. Родители на деца от училището настояват за допълнителни мерки за влизане в учебното заведение през цялата година.

Повече за днешната ситуация във видеото към публикацията.