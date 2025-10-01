От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Обновиха логопедичния кабинет на ОУ „Хр. Смирненски“ в Хасково

Изображение 1 от 9
Покажи в галерия

    В ОУ „Христо Смирненски“ вече разполагат с ремонтиран логопедичен кабинет с обновено оборудване. „Напоследък зачестяват децата с комуникативни нарушения и това ни мотивира да създадем една по-приятна среда за работа. Паралелно с обучението и възпитанието на учениците, целим те да получат професионална подкрепа в рамките на училището“, каза за Haskovo.net директорът Силвия Траилова. 

    От днес започва подпомагането на децата със специални образователни потребности. В училището се обучават 15 ученици със специални образователни потребности. Те се подкрепят от двама ресурсни учители, училищен психолог и логопед. Полагат се усилия за тяхната социализация, обучение и адаптиране в училищната среда. Подкрепата към учениците се състои от ранна диагностика, консултиране на педагогическия персонал и родители, превенция и терапия на обучителни трудности и комуникативни нарушения.

    Логопедичният кабинет е оборудван с логопедични сонди за орално-моторна терапия, логопедичен апарат за интраорално вибро тактилно стимулиране, биофийдбек система за дихателни упражнения, акустични слушалки. Също така разполага с логопедични карти за обогатяване на базовите процеси и езиковата компетентност, дидактични материали за обогатяване на речта и езика. Модерният кабинет има и съвременно логопедично огледало за самоконтрол и корекция на артикулационни нарушения.

    От логопедична интервенция могат да се възползват деца със специални образователни потребности и деца, отговарящи на държавни образователни стандарти, но с комуникативни нарушения. Ремонтът е осъществен по проекта „Успех за теб“ с държавно финансиране по програма „Образование“ и съфинансиране от ЕС.


     

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Международният ден на възрастните хора бе отбелязан тържествено в Старческия дом в „Кенана“
    Международният ден на възрастните хора бе отбелязан тържествено в Старческия дом в „Кенана“
    преди 2 часа
    Над 100 000 контрабандни цигари са открити в камион с мебели
    Над 100 000 контрабандни цигари са открити в камион с мебели
    преди 3 часа
    Концерт на Орлин Горанов, фестивали, комедии и Международен конкурс за цигулари в Хасково през октомври
    Концерт на Орлин Горанов, фестивали, комедии и Международен конкурс за цигулари в Хасково през октомври
    преди 3 часа
    Десетки декари лозя са унищожени от пожар, няма пострадали хора
    Десетки декари лозя са унищожени от пожар, няма пострадали хора
    преди 4 часа
    Хванаха дрогиран водач с метамфетамин в кръвта и топчета марихуана в жилището му
    Хванаха дрогиран водач с метамфетамин в кръвта и топчета марихуана в жилището му
    преди 4 часа
    Затвориха бул. „Илинден“ в Хасково заради резитба на стари тополи
    Затвориха бул. „Илинден“ в Хасково заради резитба на стари тополи
    преди 5 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Различните – доц. Атанас Мангъров: Медицината е шарлатанска работа

    Случаен виц

    Десетки декари лозя са унищожени от пожар, няма пострадали хора
    Над 100 000 контрабандни цигари са открити в камион с мебели

    Бизнесът е като карането на колело. Или продължаваш да се движиш, или падаш. - Франк Лойд Райт

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Овесени бисквити
    Овесени бисквити

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини