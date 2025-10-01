Обновиха логопедичния кабинет на ОУ „Хр. Смирненски“ в Хасково

В ОУ „Христо Смирненски“ вече разполагат с ремонтиран логопедичен кабинет с обновено оборудване. „Напоследък зачестяват децата с комуникативни нарушения и това ни мотивира да създадем една по-приятна среда за работа. Паралелно с обучението и възпитанието на учениците, целим те да получат професионална подкрепа в рамките на училището“, каза за Haskovo.net директорът Силвия Траилова.

От днес започва подпомагането на децата със специални образователни потребности. В училището се обучават 15 ученици със специални образователни потребности. Те се подкрепят от двама ресурсни учители, училищен психолог и логопед. Полагат се усилия за тяхната социализация, обучение и адаптиране в училищната среда. Подкрепата към учениците се състои от ранна диагностика, консултиране на педагогическия персонал и родители, превенция и терапия на обучителни трудности и комуникативни нарушения.

Логопедичният кабинет е оборудван с логопедични сонди за орално-моторна терапия, логопедичен апарат за интраорално вибро тактилно стимулиране, биофийдбек система за дихателни упражнения, акустични слушалки. Също така разполага с логопедични карти за обогатяване на базовите процеси и езиковата компетентност, дидактични материали за обогатяване на речта и езика. Модерният кабинет има и съвременно логопедично огледало за самоконтрол и корекция на артикулационни нарушения.

От логопедична интервенция могат да се възползват деца със специални образователни потребности и деца, отговарящи на държавни образователни стандарти, но с комуникативни нарушения. Ремонтът е осъществен по проекта „Успех за теб“ с държавно финансиране по програма „Образование“ и съфинансиране от ЕС.



