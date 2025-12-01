Тържествено запалиха светлините на елхата в ОУ „Христо Смирненски“

Коледният дух вече витае в ОУ „Христо Смирненски“ в Хасково. Днес тържествено бяха запалени светлините на коледното дърво.

По традиция за предстоящия празник имаше тържество във фоайето на училището с участието на ученици, на което гостуваха деца от хасковската детска градина „Елхица“.

По-големите батковци и каки изпълниха рецитал от стихове и песни, посветени на един от най-големите християнски празници, честван на 25 декември – Рождество Христово или Коледа.

Директорът на училището Силвия Траилова отправи приветствия към всички деца и учители. Пожела им здраве и една незабравима Коледа, изпълнена с много приятни емоции, подаръци и страхотни преживявания.

„Нека светлината на Христово рождество да свети в нашето училище през цялата 2026 г. Нека топлината на Коледа да присъства във всеки един дом. Нека уютът и радостта от Коледа ви греят през цялата година и ви носят надежда. Нека магията на Коледа да помогне на всеки един от нас да сътворява по едно малко чудо всеки ден. Нека бъдем по-добри и да се обичаме повече“, каза в словото си Силвия Траилова.

По-късно, в двора на училището деца и родители засадиха живо дръвче – символ на нов живот, надежда и растеж, на светлината и магията на Коледа.