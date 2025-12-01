От х:

Община Хасково организира парти изненада за децата и концерт за възрастните по повод Международния ден на хората с увреждания

    За поредна година Община Хасково организира детски празник с изненади по повод Международния ден на хората с увреждания. Децата от всички социални услуги в общината, техните родители и близки ще бъдат част от партито, което започва в 10:00 ч. на 3 декември 2025 г. в залата на „Младежки център“ – Хасково.

    Международният ден на хората с увреждания – 3 декември, ще бъде празничен и за възрастните хора. С тържествен концерт, посветен на приобщаването и уважението към хората с различни потребности Община Хасково изразява своята подкрепа за най-уязвимите членове на общността ни. Концертът ще се проведе на 3 декември 2025 г. от 13:00 ч. в Концертната зала на „Младежки център“ – Хасково.

    Гостите от всички социални клубове ще имат възможност да се насладят на изпълненията на Група за стари градски песни „Детелини“ към НЧ „Проф. д-р Асен Златаров – 1961“, с ръководител Донка Кожухарова, съпровод Динко Кичуков и Вокална група „Нежни сърца“ от Дома за стари хора в парк „Кенана“ с ръководител Дарина Вълкова.

    Източник: Haskovo.NET

    15 се изследваха безплатно и анонимно за СПИН в Хасково
    преди 49 минути
    Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково
    преди 2 часа
    490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания
    преди 2 часа
    Шестима са задържани за наркотици в Хасковска област
    преди 3 часа
    Мъж е задържан за кражба на 1300 евро от микробус пред казино
    преди 3 часа
    Задържаха обилно почерпени зад волана багерист и 17-годишно момче
    преди 4 часа

