От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

10 °C

Дядо Коледа кацна на летище „Узунджово“ край Хасково

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    Най-чаканият гост през годината – Дядо Коледа, кацна на летище „Узунджово“ край Хасково. Добрият старец се оказа опитен пилот и избра възстановеното летище „Узунджово“, за да пристигне в Хасково.

    Нарамил пълния чувал с подаръци, Дядо Коледа съобщи, че ще се срещне с най-усмихнатите деца - децата на Хасково, на 5 декември, в 18:00 часа пред голямата коледна елха на пл. „Свобода“.

    Празниците идват с най-вълшебното коледно шоу със специалното участие на „Веселяците“ и четирима обичани герои, които ще пеят и танцуват с най-малките жители и гости на Хасково.

    „Очакват ни прекрасни преживявания и веселие под светлините на коледната елха, с впечатляващи илюминации и една неповторима среща с Дядо Коледа!", припомниха от общинската администрация.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания
    490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания
    преди 1 час
    Шестима са задържани за наркотици в Хасковска област
    Шестима са задържани за наркотици в Хасковска област
    преди 1 час
    Мъж е задържан за кражба на 1300 евро от микробус пред казино
    Мъж е задържан за кражба на 1300 евро от микробус пред казино
    преди 2 часа
    Задържаха обилно почерпени зад волана багерист и 17-годишно момче
    Задържаха обилно почерпени зад волана багерист и 17-годишно момче
    преди 3 часа
    Затвориха бул. „Илинден“ заради резитба на тополи
    Затвориха бул. „Илинден“ заради резитба на тополи
    преди 3 часа
    70-годишна водачка се заби в насип, няма опасност за живота ѝ
    70-годишна водачка се заби в насип, няма опасност за живота ѝ
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – RDMK - Освалдо

    Случаен виц

    490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания

    Едно добро общество е това, което реализира тавана на възможностите на своите граждани. - Теодосий Теодосиев

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Кекс с ленено семе
    Кекс с ленено семе

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини