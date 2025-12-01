От х:

490 души от Хасково и Стамболийки с помощи за Международния ден на хората с увреждания

    490 души от Хасково и село Стамболийски ще получат пакети с хранителни помощи по повод 3 декември – Международен ден на хората с увреждания. Помощите са осигурени традиционно от дарители и със средства от членския внос на Сдружение „Клуб на хората с физически увреждания Хасково“, каза председателят Хубен Кирев.

    435 души са членове на хасковската организация, а останалите 55 души са от Стамболийски.

    От днес започна раздаването на пакетите, като във всеки от тях има 2 кг брашно, 0.400 кг макарони, 260 грама лютеница, 250 грама айвар, 1 кг фасул, 1 кг леща, 1 кг ориз, 1 кг захар.

    Раздаването на помощите става в делнични дни, от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 15:00 часа. Акцията ще продължи до 19 декември.

    На 3 декември са предвидени две събития. От 11 часа в Областна администрация – Хасково ще се проведе заседание на Комисията за хората с увреждания. От 13 часа ще има концерт в Младежки център.

