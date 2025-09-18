От х:

Хасковлийка се включи в базара на „Капана фест“ с бутикови сладки и здравословни изделия

    Хасковлийката Виктория Стоянова се включи в занаятчийския базар на ежегодния и юбилеен „Капана фест“ в Пловдив с бутикови сладки и здравословни изделия. Тя ръководи единствената бутикова сладкарница в Димитровград и взе участие в събитието, превърнало Града под тепетата в пулсиращото сърце на градската култура.

    От 18 до 22 септември любителите на захарните изделия могат да се насладят на бутикови сладкиши, като френски макарони, тортички на клечка, кейк попс, домашна гранола, брауни хапки. 28-годишната сладкарка Вики залага само на висококачествени продукти и не прави компромис с качеството. Тя набляга на прецизността и оформя изделията си до най-малкия детайл.

    На занаятчийския базар има още много малки и големи български творци, чиито произведения заслужават да се видят и подкрепят. От свещи, бижута, керамика, до мед, бутикови сладкиши. Има подбрана street food-кухня, крафт коктейли и кехлибарени напитки. Посетителите могат да включат своите малчугани в детски работилнички. Предвидена е празнична програма с различни изпълнители всяка вечер. Голямата музикална сцена, за пръв път ситуирана на моста над улица „Гладстон“, между Градската градина и Радио Пловдив, очаква посетителите с най-доброто от българската поп, алтернативна, хардкор и хип-хоп сцена.

    Източник: Haskovo.NET

    Започнаха безплатни прегледи без направление за туберкулоза, сърце, рак и диабет
    Областна администрация – Хасково се включи в инициативата „Ден без автомобили“
    16 г. затвор за младеж, убил 67-годишен в Странско
    Шофьор на турски камион не декларира почти 100 000 евро
    Национална среща на любителите на „Мерцедес“ ще се проведе край Хасково
    Богата реколта от тикви в Горски извор – пораснаха над 1.2 метра
