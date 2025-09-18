От х:

Хванаха трима с наркотици в Хасковско

Трима души са хванати за наркотици, съобщиха от полицията.

Двама са заловени с по грам дрога в Симеоновград. След проверка униформените са открили в младежи на 29 г. и 18 г. сгъвки с по грам суха зелена листна маса – марихуана, които момчетата предали на разследващите с протоколи по заведените 2 бързи производства.

В РУ Хасково също за държане на наркотик е пренощувал 34-годишен от село Узунджово. В дома му в селото униформените намерили в двор зад къщата засадени 3 конопени растения с височина до 1,7 м. Мярката на познайника на полицията е до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини