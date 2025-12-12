От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

2 °C

ОФК „Хасково“ с три контроли по време на паузата в първенството

ОФК „Хасково“ ще изиграе поне три приятелски срещи по време на зимната си подготовка, която стартира на 12-ти януари. Това съобщиха от клуба на своя сайт.

Първата контрола е планувана за 17-ти януари и е срещу „Загорец“. Седмица по-късно е мачът срещу „Димитровград 1947“. На 31 януари футболистите на Живко Желев ще играят с лидера в класирането на Трета Югоизточна лига „Несебър“. Възможно е да се изиграе и още една приятелска среща, но тя ще бъде с тим от Областната група на Хасково. На 7-ми февруари пък е първата официална среща на хасковлии за новата година. Тогава „червено-белите“ ще изиграят двубой от турнира за аматьорската купа. Все още не е ясен съперникът на тима.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Самотно живеещ мъж за втори път предизвика пожар в жилището си, цял блок живее в кошмар
Самотно живеещ мъж за втори път предизвика пожар в жилището си, цял блок живее в кошмар
преди 2 часа
Община Хасково подпомогна 213 семейства за новородено или осиновено дете през 2025 г.
Община Хасково подпомогна 213 семейства за новородено или осиновено дете през 2025 г.
преди 5 часа
Ерол Искендер влиза в Общински съвет Хасково на мястото на подалия оставка Исмаил Исмаил
Ерол Искендер влиза в Общински съвет Хасково на мястото на подалия оставка Исмаил Исмаил
преди 5 часа
3 г. и 6 м. затвор за мъж, задържан с кокаин за над 320 000 лв. и незаконен пистолет
3 г. и 6 м. затвор за мъж, задържан с кокаин за над 320 000 лв. и незаконен пистолет
преди 6 часа
Слънчево време в петък
Слънчево време в петък
преди 9 часа
Организират футболен турнир за деца „Купа Хасково“
Организират футболен турнир за деца „Купа Хасково“
преди 23 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Газлайтингът – перфидната манипулация

Случаен виц

Отличиха победителите в конкурса „Планините – убежище за мечтите ни“ на РИОСВ-Хасково
Показаха за пръв път уникална икона от параклиса на Десети Родопски полк в РИМ Хасково

Щастието зависи от самите нас. - Аристотел

Последни обяви

Случайна рецепта

Кейк с моркови
Кейк с моркови

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини