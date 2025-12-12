ОФК „Хасково“ с три контроли по време на паузата в първенството

ОФК „Хасково“ ще изиграе поне три приятелски срещи по време на зимната си подготовка, която стартира на 12-ти януари. Това съобщиха от клуба на своя сайт.

Първата контрола е планувана за 17-ти януари и е срещу „Загорец“. Седмица по-късно е мачът срещу „Димитровград 1947“. На 31 януари футболистите на Живко Желев ще играят с лидера в класирането на Трета Югоизточна лига „Несебър“. Възможно е да се изиграе и още една приятелска среща, но тя ще бъде с тим от Областната група на Хасково. На 7-ми февруари пък е първата официална среща на хасковлии за новата година. Тогава „червено-белите“ ще изиграят двубой от турнира за аматьорската купа. Все още не е ясен съперникът на тима.