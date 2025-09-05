Хасково е домакин на пети кръг от Републиканския шампионат по картинг

Над 50 пилоти са подали заявки за участие в петия кръг от Националния шампионат по картинг. Домакин е Хасково, а организатор е „Сливен карт тийм“ с председател Щилян Тенчев.

Програмата стартира днес с тренировките. Утре са квалификациите, а в неделя е същинската надпревара.

Най-многобрйният клас е Rotax Junior. В него са записани 16 пилоти. Сред тях е и Александър Георгиев. Пилотът на столичния „Victory Racing Team“ е зад волана от близо година. Преди това е тренирал футбол в „Левски“ (София). Казва, че му харесва пистата в Хасково.

„Карал съм и друг път тук. Трасето е доста хубаво, една от любимите ми писти е. Конкуренцията е най-висока в този клас. Всеки един от пилотите е бърз. Битката е до последната обиколка“, заяви Александър.

Освен в неговия клас, стартове ще има в Micromax, Minimax, Rotax Senior, No Gear Open и KZ.

Официалното откриване на състезанието е в неделя, около 10: 30 часа.

След състезанието в Хасково до края на първенството остава само още един кръг.