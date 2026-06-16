От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

306 кг опасни отпадъци от бита бяха предадени днес в мобилния пункт в Хасково

Изображение 1 от 4
Покажи в галерия

    306 кг опасни отпадъци бяха предадени днес в Хасково в рамките на поредната кампания за събиране на вредни вещества, лекарства, химикали, съобщиха от Община Хасково.

    Най-много са предадените бои, мастила, лепила и смоли, съдържащи опасни вещества – общо 155 кг. 78 кг са фотографските химически вещества и смеси. 47 кг са перилните препарати и почистващи материали, а 21 кг са лекарствените продукти с изтекъл срок на годност. Предадени са и 5 кг луминисцентни тръби и отпадъци, съдържащи живак, съобщиха от „ЕкоСейф“ ООД. Фирмата е партньор на Община Хасково в кампанията за безвъзмездно предаване и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинства.

    Разделното събиране на опасни отпадъци от дома и тяхното обезвреждане е изключително важно. Изхвърлени в контейнерите за битови отпадъци, опасните вещества могат да попаднат в почвата, водите и въздуха и да създадат риск за човешкото здраве и околната среда. Правилното им събиране и обезвреждане допринася за по-чиста и безопасна жизнена среда.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Ива Иванова стартира с победа на международния тенис турнир в Хасково
    Ива Иванова стартира с победа на международния тенис турнир в Хасково
    преди 1 час
    Задържаха 1,6 млн. цигари и 4 тона хладилен газ в товарен автомобил
    Задържаха 1,6 млн. цигари и 4 тона хладилен газ в товарен автомобил
    преди 1 час
    Бивш директор на митницата е предаден на съд в Хасково
    Бивш директор на митницата е предаден на съд в Хасково
    преди 2 часа
    Ученици от ПГ по туризъм – Хасково с отличия от национален арт форум
    Ученици от ПГ по туризъм – Хасково с отличия от национален арт форум
    преди 3 часа
    Хасковски ориентировачи се отличиха в силно пресечен терен на купа „България“
    Хасковски ориентировачи се отличиха в силно пресечен терен на купа „България“
    преди 3 часа
    Тенис кортовете на комплекс „Юнак“ в Хасково се възраждат след 3-годишно прекъсване
    Тенис кортовете на комплекс „Юнак“ в Хасково се възраждат след 3-годишно прекъсване
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Документални филми – Хилядолетните епископски одежди от Ахридос

    Случаен виц

    Задържаха 1,6 млн. цигари и 4 тона хладилен газ в товарен автомобил

    Едно добро общество е това, което реализира тавана на възможностите на своите граждани. - Теодосий Теодосиев

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Супа топчета с фиде
    Супа топчета с фиде

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.