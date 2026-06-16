306 кг опасни отпадъци от бита бяха предадени днес в мобилния пункт в Хасково

306 кг опасни отпадъци бяха предадени днес в Хасково в рамките на поредната кампания за събиране на вредни вещества, лекарства, химикали, съобщиха от Община Хасково.

Най-много са предадените бои, мастила, лепила и смоли, съдържащи опасни вещества – общо 155 кг. 78 кг са фотографските химически вещества и смеси. 47 кг са перилните препарати и почистващи материали, а 21 кг са лекарствените продукти с изтекъл срок на годност. Предадени са и 5 кг луминисцентни тръби и отпадъци, съдържащи живак, съобщиха от „ЕкоСейф“ ООД. Фирмата е партньор на Община Хасково в кампанията за безвъзмездно предаване и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинства.

Разделното събиране на опасни отпадъци от дома и тяхното обезвреждане е изключително важно. Изхвърлени в контейнерите за битови отпадъци, опасните вещества могат да попаднат в почвата, водите и въздуха и да създадат риск за човешкото здраве и околната среда. Правилното им събиране и обезвреждане допринася за по-чиста и безопасна жизнена среда.