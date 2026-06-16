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Президентът на БФ тенис и Станислав Дечев изгледаха заедно мач от турнира в Хасково

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    Президентът на Българската федерация по тенис е в Хасково. Иван Тиков е в областния град, за да наблюдава мачове от международния турнир за жени W50 с награден фонд 40000 щатски долара. 

    Тиков наблюдава днес двубоя на националната състезателка Лидия Енчева, като компания на кортовете на „Кенана“ му правеше кметът на Хасково Станислав Дечев. 

    Двубоят от късната програма на турнира завърши в полза на Лидия Енчева. Тя победи квалификантката от Румъния Ирина Фетечау. Енчева спечели мача с 2:1 сета след обрат. 

    Фетечау поведе след 7-5. Българската тенисистка взе следващите два сета с 6-2/6-1. 

    Източник: Haskovo.NET

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