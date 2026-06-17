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Сериозни сблъсъци с българско участие в утрешния втори кръг от тенис турнира в Хасково

Сериозни сблъсъци ще предложи програмата от втори кръг на международния тенис турнир за жени W50 в Хасково. В утрешния ден (18.06.) на корта ще излязат част от водещите български състезателки. Още в 10:00 часа на централния корт на „Кенана“ ще излезе хасковлийката Ива Иванова. Състезателката на ТК „Хасково 2015“ ще играе с четвъртата в схемата Марта Матула от Гърция. В първи кръг Иванова победи Маделийф Хагеман с 6-4/6-3, а гъркинята се наложи с 6-2/6-1 над Моника Господинова. 

В друга среща утре Лидия Енчева ще се изправи срещу третата поставена Хиба Шаик от САЩ. Този двубой ще започне не преди 14:00 часа, също на централен корт. 

В първи кръг Енчева се наложи над Ирина Фетечау с 5-7/6-2/6-1. Представителката на САЩ пък победи Александра Ирина Анхел с 6-4/6-1.

Във втори кръга Лия Каратанчева ще играе срещу туркинята Чагла Буюкакчай. Каратанчева днес се наложи с 6-2/6-1 над Валерия Гърневска. Турската тенисистка пък понеди в първи кръг сънародничката си Селина Атай с 6-0/6-1. Този мач ще се играе на корт номер 1 не преди 14:00 часа. 

Националната състезателка на България Денислава Глушкова ще излезе на централен корт в мач срещу водачката в схемата Селена Яничиевич. Състезателката на Франция днес победи Йоана Константинова с 6-2/6-3. Глушкова от своя страна записа успех в първи кръг над Бианка Елена Барбулеску с 6-2/6-1. 

Източник: Haskovo.NET

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