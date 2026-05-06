Ясни са финалистите на мемориалния тенис турнир „Димитър Марашлиев“

Станаха ясни финалистите в мемориалния турнир по тенис за мъже „Димитър Марашлиев“. Полуфиналите се изиграха днес на кортовете в парк „Кенана“.

След като вчера Васил Димитров игра 4 часа и половина и победи Михаил Иванов с 2:1 сета, днес той изигра доста по-кратък мач. Димитров победи представителя на „Хасково 2015“ Кристиян Стефанов с 6-3/6-1.

2 часа продължи другия полуфинал, в който един срещу друг се изправиха Вардан Манукян и Джордж Лазаров. Водачът в схемата Лазаров поведе след 6-3.

Във втория сет играта бе по-оспорвана. Стигна се до тайбрек. Джордж Лазаров демонстрира по-здрави нерви и го взе със 7-6(4).

Така на финала един срещу друг ще се изправят Димитров и Лазаров.

Решителната среща е утре от 10:00 часа.

Победителят ще спечели 2000 евро, а за класиралия се на второ място са предвидени 1000 евро награда.