От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

Ясни са финалистите на мемориалния тенис турнир „Димитър Марашлиев“

Изображение 1 от 2
Покажи в галерия

    Станаха ясни финалистите в мемориалния турнир по тенис за мъже „Димитър Марашлиев“. Полуфиналите се изиграха днес на кортовете в парк „Кенана“.

    След като вчера Васил Димитров игра 4 часа и половина и победи Михаил Иванов с 2:1 сета, днес той изигра доста по-кратък мач. Димитров победи представителя на „Хасково 2015“ Кристиян Стефанов с 6-3/6-1.

    2 часа продължи другия полуфинал, в който един срещу друг се изправиха Вардан Манукян и Джордж Лазаров. Водачът в схемата Лазаров поведе след 6-3.

    Във втория сет играта бе по-оспорвана. Стигна се до тайбрек. Джордж Лазаров демонстрира по-здрави нерви и го взе със 7-6(4).

    Така на финала един срещу друг ще се изправят Димитров и Лазаров.

    Решителната среща е утре от 10:00 часа. 

    Победителят ще спечели 2000 евро, а за класиралия се на второ място са предвидени 1000 евро награда. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Хандбалистките на „Хасково“ са зонални първенци при момичетата
    Хандбалистките на „Хасково“ са зонални първенци при момичетата
    преди 1 час
    35 евро за килограм агнешко чеверме на Хадърлез, хиляди се събраха край Широка поляна
    35 евро за килограм агнешко чеверме на Хадърлез, хиляди се събраха край Широка поляна
    преди 5 часа
    Унищожават 3,6 тона месо и продукти от кланица в региона
    Унищожават 3,6 тона месо и продукти от кланица в региона
    преди 5 часа
    В Хасково отслужиха тържествен молебен за успех на Българската армия
    В Хасково отслужиха тържествен молебен за успех на Българската армия
    преди 7 часа
    Отец Георги води празничната служба за Гергьовден в храма „Св. Георги Победоносец“
    Отец Георги води празничната служба за Гергьовден в храма „Св. Георги Победоносец“
    преди 10 часа
    Слънчево и горещо - градусите скачат до 25
    Слънчево и горещо - градусите скачат до 25
    преди 11 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – Разбиване на табуто ''бездетен'' - 2 част

    Случаен виц

    35 евро за килограм агнешко чеверме на Хадърлез, хиляди се събраха край Широка поляна

    Ако не станем граждани , никой не ни е виновен че сме крепостни селяни. -Кошлуков

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Яхния от бакла и зелени сливи
    Яхния от бакла и зелени сливи

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.