От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

Джордж Лазаров триумфира на тенис турнира „Димитър Марашлиев“

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Джордж Лазаров спечели второто издание на мемориалния тенис турнир за мъже „Димитър Марашлиев“. 

    На финала в Хасково водачът в схемата се наложи над Васил Димитров. Лазаров спечели решителната среща по безапелационен начин. 21-годишният тенисист стигна до успеха с резултат 6-0/6-0.

    По всичко личеше, че съперникът му е много изтощен, след като на четвъртфиналите във вторник игра мач, продължил близо 4 часа и половина.

    Наградите на двамата финалисти бяха връчени от съпругата на покойния треньор Димитър Марашлиев – Лидия и от негови приятели. 

    За победителя бяха осигурени 2000 евро, а за класиралия се на второ място имаше 1000 евро награда.

    Името на Лазаров ще бъде гравирано на преходната купа, върху Кото вече е изписано това на миналогодишния победител Максим Хорозов.

    Серията от турнири на кортовете в Хасково ще продължи в края на седмицата. На 9 май има детски турнир, а на 10 май ще се проведе турнир номер 900 от Балканската тенис лига, чийто председател е Йордан Йорданов. След месец пък тук ще стартира турнир за жени W50. Предстоящата надпревара е с награден фонд от 40 000 долара. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Полицията в Хасковско конфискува 3119 „маркови“ стоки и забранени торове
    Полицията в Хасковско конфискува 3119 „маркови“ стоки и забранени торове
    преди 2 часа
    Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково
    Задържаха младеж с дрога пред игрална зала в Хасково
    преди 2 часа
    Серия от арести на пияни водачи в Хасковско
    Серия от арести на пияни водачи в Хасковско
    преди 3 часа
    Жена обра клиентка в хасковска аптека
    Жена обра клиентка в хасковска аптека
    преди 3 часа
    Задържаха пиян водач на тир след удар в дърво
    Задържаха пиян водач на тир след удар в дърво
    преди 3 часа
    Първо място за Александра Атанасова от Езиковата гимназия в състезание по компютърна лингвистика
    Първо място за Александра Атанасова от Езиковата гимназия в състезание по компютърна лингвистика
    преди 3 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – УСТАТА - Jackpot-a или БОТЕВ

    Случаен виц

    Ясни са финалистите на мемориалния тенис турнир „Димитър Марашлиев“
    Първо място за Александра Атанасова от Езиковата гимназия в състезание по компютърна лингвистика

    Около веригата от правила винаги трябва да има пръстен на сребърна нишка на въображението. - Роберт Шуман

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пюре от моркови
    Пюре от моркови

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.