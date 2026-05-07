Джордж Лазаров триумфира на тенис турнира „Димитър Марашлиев“

Джордж Лазаров спечели второто издание на мемориалния тенис турнир за мъже „Димитър Марашлиев“.

На финала в Хасково водачът в схемата се наложи над Васил Димитров. Лазаров спечели решителната среща по безапелационен начин. 21-годишният тенисист стигна до успеха с резултат 6-0/6-0.

По всичко личеше, че съперникът му е много изтощен, след като на четвъртфиналите във вторник игра мач, продължил близо 4 часа и половина.

Наградите на двамата финалисти бяха връчени от съпругата на покойния треньор Димитър Марашлиев – Лидия и от негови приятели.

За победителя бяха осигурени 2000 евро, а за класиралия се на второ място имаше 1000 евро награда.

Името на Лазаров ще бъде гравирано на преходната купа, върху Кото вече е изписано това на миналогодишния победител Максим Хорозов.

Серията от турнири на кортовете в Хасково ще продължи в края на седмицата. На 9 май има детски турнир, а на 10 май ще се проведе турнир номер 900 от Балканската тенис лига, чийто председател е Йордан Йорданов. След месец пък тук ще стартира турнир за жени W50. Предстоящата надпревара е с награден фонд от 40 000 долара.