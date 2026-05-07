Първо място за Александра Атанасова от Езиковата гимназия в състезание по компютърна лингвистика

    Изключително постижение постигна Александра Атанасова от 12. В клас на Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково. Тя завоюва първо място в националното състезание по компютърна лингвистика за 2026 година. Александра се нареди на върха сред участниците от 9. до 12. клас с резултат от 90.16 точки.

    В надпреварата се включиха ученици от цялата страна и чужбина, които демонстрираха задълбочени знания, логическо мислене и умения за анализ на езика чрез компютърни методи. Състезанието по компютърна лингвистика се проведе онлайн чрез образователната платформа на Института за български език към Българската академия на науките. То е част от Националния календар за изяви по интереси на учениците към Министерството на образованието и науката и се организира от Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Инициативата цели да развива интереса на учениците към езика и технологиите, като ги запознава с начините, по които компютрите „разбират“ човешката реч. Участието в подобни състезания разкрива нови възможности пред младите хора в областта на информационните технологии и езикознанието.

    Награждаването на отличените участници ще се състои на 14 май 2026 г. от 11:00 часа в София Тех Парк в рамките на церемонията по откриването на Софийския фестивал на науката.

    Източник: Haskovo.NET

