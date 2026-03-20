Литературният клуб в Езиковата гимназия започна „литературна щафета“

Литературният клуб „Общество на живите поети“ в Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ започна от днес интересна и различна кампания. Инициативата стартира в Инстаграм.

Всяка седмица ще споделя по едно стихотворение с „предай нататък стих“.

„Идеята е поезията да бъде върната в ежедневието на учениците. Всеки ще споделя в историята си и ще тагва приятел, който да предаде поетичната щафета“, каза ръководителят на клуба и вдъхновител на инициативата Жанета Матанова, която е и учител по български език и литература. Целта ѝ е по иновативен начин да се стимулира творчеството ѝ гимназистите.