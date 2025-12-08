От х:

Емил Алексиев и Карла Бързакова триумфираха на шампионата по тенис в Хасково

    Станаха ясни шампионите от Държавното лично първенство по тенис в зала за юноши и девойки до 14 години. Финалите се изиграха днес в Хасково. 

    В много оспорвана среща при юношите на сингъл Александър Борисов от „Макс Про 2020“ се изправи срещу Емил Алексиев „Виа Тенис Стар“. Борисов поведе след 6-3. Алексиев не се отказа и изравни след 3-6. В решителния трети сет Алексиев отново показа по-добра игра и спечели частта с 6-3, с което и титлата. 

    При девойките също имаше обрат. В драматинеч финал Симона Попова от тенис клуб „Пловдив 1981“ стартира ударно и поведе на Карла Бързакова от НСА след 6-0. Бързакова успя да изравни след 7-6(4). И решителната част бе драматична и отново се игра тайбрек. Бързакова триумфира след 7-6(3).

    На двойки при юношите шампиони станаха Александър Борисов и хасковлията Бруно Дженев, който се състезава за тенис клуб „Макс Про 2020“.

    При девойките титлата е за Симона Попова и Карла Бързакова. 

