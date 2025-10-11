От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

Никол Бюлбюлева спечели тенис турнира в Хасково. Митко Генов е на финал

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Никол Бюлбюлева триумфира в битката при момичетата до 12 години на Международния тенис турнир от втора категория на Тенис Европа. На финала Бюлбюлева се наложи над сънародничката си Вивиан Бессалева, която вчера победи на полуфиналите хасковлийката Кайра Алексиева. 

    Финалът днес завърши след шампионски тайбрек. Бюлбюлева поведе след 2-6. Бессалева изравни след 6-2. В тайбрека Бюлбюлева бе по-добра и след 10-5 точки завоюва титлата. 

    За трофея при момчетата утре ще спори хасковлията Митко Генов. Представителят на домакините днес спечели полуфинала си срещу румънеца Лука Андрей Анхел. Генов победи с 6-4/6-1.

    На финала състезателят на ТК „Хасково 2015“ ще играе с руснака Нестор Тзузба, който победи в другия полуфинал украинеца Данило Лашевский с 6-1/6-1. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ан
      Ана Мария
      1 0
      15:45, 11 окт 2025
      Н и к о л,В и в и я н,Кайра.Прекрасни български имена,няма що🙂
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“
    Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“
    преди 1 час
    Дубълът на БК „Хасково“ с втора победа в шампионата
    Дубълът на БК „Хасково“ с втора победа в шампионата
    преди 1 час
    От малки до големи пеят песните на Тодор Кожухаров в читалище „Заря“
    От малки до големи пеят песните на Тодор Кожухаров в читалище „Заря“
    преди 3 часа
    Младежите на „Асти ‘91“ стартираха с победа новия сезон в зона „Тракия“
    Младежите на „Асти ‘91“ стартираха с победа новия сезон в зона „Тракия“
    преди 3 часа
    Поредна авария на главен водопровод в Хасково
    Поредна авария на главен водопровод в Хасково
    преди 5 часа
    С постановката "Змеят и голямата балетна бъркотия" откриха 25-ия сезон на Младежки център
    С постановката "Змеят и голямата балетна бъркотия" откриха 25-ия сезон на Младежки център
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Mihaela Marinova x Kristian Kostov - Ти си сърце

    Случаен виц

    Дубълът на БК „Хасково“ с втора победа в шампионата
    Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“

    Аз самият съм изграден изцяло от недостатъци, съшити заедно с добри намерения. Аугустин Бъроуз

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Зеленчукова паеля
    Зеленчукова паеля

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини