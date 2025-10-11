Никол Бюлбюлева спечели тенис турнира в Хасково. Митко Генов е на финал

Никол Бюлбюлева триумфира в битката при момичетата до 12 години на Международния тенис турнир от втора категория на Тенис Европа. На финала Бюлбюлева се наложи над сънародничката си Вивиан Бессалева, която вчера победи на полуфиналите хасковлийката Кайра Алексиева.

Финалът днес завърши след шампионски тайбрек. Бюлбюлева поведе след 2-6. Бессалева изравни след 6-2. В тайбрека Бюлбюлева бе по-добра и след 10-5 точки завоюва титлата.

За трофея при момчетата утре ще спори хасковлията Митко Генов. Представителят на домакините днес спечели полуфинала си срещу румънеца Лука Андрей Анхел. Генов победи с 6-4/6-1.

На финала състезателят на ТК „Хасково 2015“ ще играе с руснака Нестор Тзузба, който победи в другия полуфинал украинеца Данило Лашевский с 6-1/6-1.