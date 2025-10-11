Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“

Второто издание на Международния турнир по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“ започна в Хасково. Надпреварата е в зала „Дружба“. Основен организатор е хасковския клуб „Аида“.

Състезанието е днес и утре. На килима в в залата ще излязат 380 гимнастички от 16 клуба.

Главен съдия на „Ледена Кралица на Аида“ е Савина Ганчева – член на треньорската комисия в Българската федерация по художествена гимнастика, а специални гости на спортния форум са Дарина Джурова – председател на комисията по масов спорт към БФХГ и Диана Попова- едно от златните момичета по художествена гимнастика на България.

Главният експерт „Спортни дейности“ в Община Хасково Деян Александров откри официално турнира и връчи най-високите отличия на турнира. Титлата „Принцеса на Аида“ заслужи Сияна Харизанова от „Триумф“ (Бургас), а „Кралица на Аида“ е Кармен Стефанова от „Етър“.