Хасково е домакин на турнира по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“

    Второто издание на Международния  турнир по художествена гимнастика „Ледена Кралица на Аида“ започна в Хасково. Надпреварата е в зала „Дружба“. Основен организатор е хасковския клуб „Аида“. 

    Състезанието е днес и утре. На килима в в залата ще излязат 380 гимнастички от 16 клуба. 

    Главен съдия на „Ледена Кралица на Аида“ е Савина Ганчева – член на треньорската комисия в Българската федерация по художествена гимнастика, а специални гости на спортния форум са Дарина Джурова – председател на комисията по масов спорт към БФХГ и Диана Попова- едно от златните момичета по художествена гимнастика на България. 

    Главният експерт „Спортни дейности“ в Община Хасково Деян Александров откри официално турнира и връчи най-високите отличия на турнира. Титлата „Принцеса на Аида“ заслужи Сияна Харизанова от „Триумф“ (Бургас), а „Кралица на Аида“ е Кармен Стефанова от „Етър“.  

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини

