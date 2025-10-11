Пълна зала аплодира „Вечеря за глупаци“ в Конуш

Театрална вечер имаха днес в хасковското село Конуш. Талантливите актьори от трупата на хасковския театър „Иван Димов“ изнесоха представление пред жители и гости на селото. Пълна зала в НЧ „Пробуда 1925“ посрещна артистите, които представиха пиесата „Вечеря за глупаци“ от Франсис Вебер.

Режисьор на постановката е Евгени Будинов.

С играта си актьорите от хасковската трупа заслужиха бурни аплодисменти, а дамите и на сцената и букети цветя.

Пред местната публика в ролите влязоха

Стефан Кондов, Никола Манолевски, Емануил Костадинов, Изабела Иванова, Иванка Шекерова, Стефан Цирков и Римен Ангелов, за когото това бе дебют с хасковската група, както и първо участие в пиесата.

Спектакълът се реализира в Конуш с помощта на програма „Читалища“ на община Хасково.