Пълна зала аплодира „Вечеря за глупаци“ в Конуш

    Театрална вечер имаха днес в хасковското село Конуш. Талантливите актьори от трупата на хасковския театър „Иван Димов“ изнесоха представление пред жители и гости на селото. Пълна зала в НЧ „Пробуда 1925“ посрещна артистите, които представиха пиесата „Вечеря за глупаци“ от Франсис Вебер. 

    Режисьор на постановката е Евгени Будинов. 

    С играта си актьорите от хасковската трупа заслужиха бурни аплодисменти, а дамите и на сцената и букети цветя. 

    Пред местната публика в ролите влязоха 

    Стефан Кондов, Никола Манолевски, Емануил Костадинов, Изабела Иванова, Иванка Шекерова, Стефан Цирков и Римен Ангелов, за когото това бе дебют с хасковската група, както и първо участие в пиесата. 

    Спектакълът се реализира в Конуш с помощта на програма „Читалища“ на община Хасково. 

    Източник: Haskovo.NET

