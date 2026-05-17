Воняща отпадна вода извира от шахта на детска площадка в Хасково

Живеещите в района на улица „Брегалница“ № 1-3 в Хасково настояват за спешни мерки заради запушена канализационна шахта, която прелива от няколко дни. Проблемът е сериозен, тъй като компрометираното съоръжение се намира в детска площадка.

Отпадната вода е образувала заблатяване около съоръженията за игра, а поради наклона на релефа се стича на поток и по съседната улица „Кюстенджа“. Освен неприятната миризма, която се усеща в целия периметър, гражданите изразяват основателни притеснения за хигиената и безопасността в района.

Мястото се посещава ежедневно от семейства с деца, което увеличава риска от разнасяне на зарази и бактерии. Хората от околните блокове настояват за своевременна намеса от страна на компетентните институции. Те призовават за спешно отпушване на шахтата, спиране на теча и последваща дезинфекция на засегнатия терен, за да се гарантира нормалната и безопасна среда за живеене.