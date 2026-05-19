1350 деца и ученици ще дефилират на празничното шествие за 24 май в Хасково

Над 1350 деца и ученици от 12 детски градини и 17 училища ще се включат в празничното общоградското шествие в Хасково на 24 май, съобщиха от Община Хасково. Към тях ще се присъединят още стотици студенти, настоящи и бивши учители, просветни и читалищни дейци, журналисти, библиотечни и музейни работници, духовници, представители на арт-гилдията, много жители и гости на Хасково.

Община Хасково кани всички да бъдем заедно в най-българския ден в годината!

Празнично шествие ще тръгне в 10:00 часа от пл. „Свобода“, водено от Духов оркестър Хасково и Мажоретен състав при Младежки център Хасково. Под звуците на „Върви, народе възродени…“ и с портретите на Светите братя първоучители Кирил и Методий празничната демонстрация ще стигне до КСК „Спартак“. Там ще се проведе официалното награждаване на най-изявените учители и ученици от община Хасково.

