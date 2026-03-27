Демонстрираха професията на военните лекари и бойните санитари пред ученици

С демонстрация на професиите военен лекар и боен санитар, както и състезания между ученически отбори бяха отбелязани 140 години от основаването на Военното окръжие в Хасково.

Инициативата се проведе съвместно с военно формирование 52 740 – Хасково и РС „Военна полиция“. Военнослужещи от военно формирование 52 740 – Хасково показаха реална евакуация на пострадал под обстрел и оказване на първа медицинска помощ.

Професията „военен лекар“ беше представена от лейт. д-р Ивелина Петкова и боен санитар Валентин Вълков, които вече са в редиците на в.ф 52740 в Хасково.

Ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и СУ „Паисий Хилендарски“ се включиха в състезателни игри, в които затвърдиха новите си познания в оказването на първа помощ.

Пред учениците беше демонстрирано въоръжение и снаряжение на Българската армия, както и специализираният автомобил „Пустинна котка“.

Специални гости на празника бяха началникът на Централното военно окръжие полк. Георги Георгиев и полк. Людмил Маринов, началник на Военно окръжие – Стара Загора.