Демонстрираха професията на военните лекари и бойните санитари пред ученици

    С демонстрация на професиите военен лекар и боен санитар, както и състезания между ученически отбори бяха отбелязани 140 години от основаването на Военното окръжие в Хасково.

    Инициативата се проведе съвместно с военно формирование  52 740 – Хасково и РС „Военна полиция“. Военнослужещи от военно формирование 52 740 – Хасково показаха реална евакуация на пострадал под обстрел и оказване на първа медицинска помощ.

    Професията „военен лекар“ беше представена от лейт. д-р Ивелина Петкова и боен санитар Валентин Вълков, които вече са в редиците на в.ф 52740 в Хасково.

    Ученици от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“ и СУ „Паисий Хилендарски“ се включиха в състезателни игри, в които затвърдиха новите си познания в оказването на първа помощ.

    Пред учениците беше демонстрирано въоръжение и снаряжение на Българската армия, както и специализираният автомобил „Пустинна котка“. 

    Специални гости на празника бяха началникът на Централното военно окръжие полк. Георги Георгиев и полк. Людмил Маринов, началник на Военно окръжие – Стара Загора.

      

    Източник: Haskovo.NET

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    7 329 ученици от областта са се включили в 519 групи за занимания по интереси през 2019
    7 329 ученици от областта са се включили в 519 групи за занимания по интереси през 2019

    Окръжният съд в Хасково остави в ареста турски гражданин, издирван за наркотрафик
    Окръжният съд в Хасково остави в ареста турски гражданин, издирван за наркотрафик
    Владислав Узунов и Христо Бойков на линия за мача със „Спартак“
    Владислав Узунов и Христо Бойков на линия за мача със „Спартак“
    Прожектират безплатно в Хасково филма „Акостирали илюзии“ по стихосбирка на Митко Ламбов
    Прожектират безплатно в Хасково филма „Акостирали илюзии“ по стихосбирка на Митко Ламбов
    НАП: Търговци на автомобили „втора употреба“ продават документално на по-ниски цени
    НАП: Търговци на автомобили „втора употреба“ продават документално на по-ниски цени
    Започна същинският ремонт на ж.п. надлеза в Хасково, ще има и велоалея
    Започна същинският ремонт на ж.п. надлеза в Хасково, ще има и велоалея
