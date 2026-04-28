Без опасност за живота е водач, пострадал при катастрофата до Цигаренa фабрика

Без опасност за живота е водач, пострадал след катастрофата на кръстовището до Цигарената фабрика в Хасково, съобщават от полицията. Както вече писахме, в 12,40 часа в понеделник, на кръстовището между булевардите „Васил Левски“ и „Съединение“ в Хасково се сбласкаха два автомобила. „Мерцедес“ с водач 64-годишен мъж удари джип  „Хонда“, карана от мъж на 50 . От удара е пострадал шофьорът на джипа, който е прегледан и освободен за домашно лечение.

Пробите на водачите са отрицателни. Също с отрицателни резултати от пробите са и двамата шофьори, участвали в произшествие в Димитровград. В понеделник  в 15,20 часа на улица „Панорамен път“, 72-годишен с „Мицубиши“ при маневра потегляне от автобусна спирка е извършил обратен завой и е реализирал инцидент с товарен „Мерцедес“, управляван от 59-годишен.

От удара между тях е пострадал 62-годишен пътник, возещ се в леката кола. Той е настанен за лечение в МБАЛ Хасково без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.

