Предимно слънчево, градусите скачат до 21

Облаци и сланце ще се редуват през целия ден в Хасковска област. Максималните температури се очаква да скочат до 21 градуса, а минималните ще бъдат 13.

В сряда и четвъртък ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. В сряда след обяд на места в Западна България, а привечер и в Северна ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици.

В четвъртък валежи ще има в цялата страна; повишава се вероятността в отделни райони да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат, в четвъртък максималните ще са между 10° и 15°.