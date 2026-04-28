Хасково събра иноватори: Как изкуственият интелект променя паметта и учебния процес в STEM среда

Хасково се превърна в център на образователните иновации с откриването на мащабния регионален форум „Креативни умове и дигитални решения за STEM бъдеще“, който събра десетки педагози и ученици от страната. Тридневното събитие, организирано от Регионалното управление на образованието – Хасково с домакин ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, бе официално открито днес в препълнената зала на ОНЧ „Заря“. Тържественото начало бе съпроводено от въздействащи изпълнения на гайда и химна на Хасково, а мултимедийна презентация запозна присъстващите с практическите занимания на хасковските математици в модерните STEM кабинети на гимназията.

Форумът се провежда по националната програма „Иновации в действие“ и ще продължи в конферентната зала на хотелски комплекс в парк „Кенана“, където програмата включва поредица от работни сесии и дискусии.

Ключов акцент в откриването бе изказването на заместник-министъра на образованието и науката д-р Наталия Михалевска, която се спря подробно на темата за STEM обучението и дигитализацията. Тя обърна специално внимание на навлизането на изкуствения интелект (AI), като цитира актуално изследване на китайски и австралийски учени, проведено сред студенти. Резултатите от него показват тревожна тенденция: младите хора, които използват AI като „патерица“ за готови отговори, губят способността си за дълбоко запаметяване и критичен анализ в сравнение с тези, които разчитат на собствените си когнитивни усилия.

„Изкуственият интелект е инструмент, който трябва да подпомага, а не да заменя паметта на нашите деца. STEM образованието и дигитализацията са мощни сили, но те трябва да развиват критичната мисъл, за да не се превърне технологията в бариера пред естествения човешки капацитет за учене“, подчерта д-р Михалевска. Тя призова педагозите да използват иновациите по начин, който провокира учениците да мислят самостоятелно, а не просто да консумират информация.

Директорът на ПМГ – Хасково Гергана Петрова поздрави гостите и изрази гордостта си от лидерската роля на гимназията в областта на иновациите. „За нашето училище е чест да бъде домакин на това събитие, защото вярваме, че кодът на бъдещето се пише тук, в класните стаи, където креативността среща науката. Нашата цел е да подготвим ученици, които са готови за новите дигитални реалности, но със стабилна основа от знания“, заяви Петрова.

Областният управител на Хасково Гинка Райчева също подчерта значимостта на форума за региона. „Инвестицията в STEM центрове и в квалификацията на учителите е инвестиция в интелигентното бъдеще на Хасково. Радвам се, че виждам толкова много вдъхновени хора, които мислят за образованието като за жив и постоянно развиващ се процес“, отбеляза Райчева в своето приветствие.

Официални гости на форума бяха началникът на РУО-Хасково Силвия Касабова и заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева, които заедно с многобройни директори на училища и учители проследиха първите панелни сесии с участието на водещи лектори от ТУ-София, СУ „Св. Климент Охридски“ и УНСС.

Програмата на форума предвижда представяне на иновативни проекти от училища в Пловдив, Ардино, Панагюрище, Златоград и други градове, обхващащи теми от „дигитални близнаци“ на исторически обекти до екопредприемачество и приложения на изкуствения интелект в обучението.

През следващите дни участниците ще имат възможност да посетят и специализираните лаборатории на Математическата гимназия, където ще се проведат демонстрации по роботика, 3D моделиране и природни науки.