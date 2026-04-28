Петима загинаха на работните си места си места през 2025 година

    Петима работещи са загинали по време на работа през 2025 година, като 3 са починали от получен инфаркт или инсулт. Трудовите злополуки през миналата година са 44. Общо 1 183 проверки са извършени през 2025 г. на територията на Хасковска област.

    Това стана ясно на заседание на Областния съвет по условията на труд, председателстван от областния управител Гинка Райчева. Повод за свикването му е 28 април – Световен ден за безопасност и здраве при работа. 

    Проверени са 1 141 предприятия, като 151 от тях за пръв път. Констатираните нарушения са 5 661. Принудителните административни мерки са 5 486, издадени са 317 акта, съобщи директорът на дирекция „Инспекция по труда“ в Хасково инж. Кирчо Кирев. 

    143 са случаите, при които работници не са имали трудови договори. 

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Хасково събра иноватори: Как изкуственият интелект променя паметта и учебния процес в STEM среда
    Хасково събра иноватори: Как изкуственият интелект променя паметта и учебния процес в STEM среда
    преди 53 минути
    ОФК „Хасково“ с два мача през седмицата. Юлий Шекеров и Тейнур Марем са под въпрос
    ОФК „Хасково“ с два мача през седмицата. Юлий Шекеров и Тейнур Марем са под въпрос
    преди 1 час
    Извадиха растения, дълги над 20 м от водопровод
    Извадиха растения, дълги над 20 м от водопровод
    преди 3 часа
    Откриха дрога и 18 саксии с марихуана в дома на мъж, хванат дрогиран зад волана
    Откриха дрога и 18 саксии с марихуана в дома на мъж, хванат дрогиран зад волана
    преди 3 часа
    Без опасност за живота е водач, пострадал при катастрофата до Цигаренa фабрика
    Без опасност за живота е водач, пострадал при катастрофата до Цигаренa фабрика
    преди 4 часа
    Предимно слънчево, градусите скачат до 21
    Предимно слънчево, градусите скачат до 21
    преди 5 часа

