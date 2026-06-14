417 жители на Орешник избират кмет, кандидатът е само един

417 жители на село Орешник, Община Тополовград, имат право да гласуват на извънредния избор за кмет. Кандидатурата е само една – на издигнатата от Инициативен комитет Ивелина Тодорова, която е независим кандидат.

Предишният кмет на с. Орешник беше Иван Ятакчиев, който е с прекратени правомощия от ОИК, след подадена от него оставка. Гласува се в една секция.

От ОД на МВР в Хасково напомнят, че заради предсрочния вот за кмет на населеното място, сектор „Български документи за самоличност“ в РПУ-Тополовград ще работи извънредно днес от 9 до 19 часа. Удостоверения за самоличност се издават само, ако гражданите подадат молба за издаване на нова лична карта, допълват от полицията.