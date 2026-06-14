София Гинева от Хасково е сред големите победители на фестивала „С песните на Ари“

София Гинева от Хасково и Рангел Мрянов от Перущица спечелиха първите награди в категориите за индивидуални изпълнители на XXV Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“. Победителите бяха отличени на финала на юбилейното издание на музикалния форум от зам.-кмета на Хасково Мария Вълчева и председателя на авторитетното жури проф. д-р Людмил Петков. Освен грамоти и парични награди, осигурени от Община Хасково, призьорите получиха и книгата на д-р Веселина Узунова „Целувам Ви, Аспарух Лешников“, посветена на живота и творческия път на световноизвестния тенор.

Десетки изпълнители и музиканти от различни краища на България се включиха във фестивала, посветен на творческото наследство на Аспарух Лешников – Ари. Сцената на ОНЧ „Заря – 1858“ оживя с популярни шлагери и стари градски песни от миналия век, които върнаха публиката към романтиката на отминали времена.

Сред специалните отличия наградата за най-добро изпълнение на песен от репертоара на Ари получи Георги Икономов от София. Вокална формация „Абел“ от Асеновград беше отличена за най-добро изпълнение на шлагер от 60-те години, а Росен Димов от Хасково спечели приза за авторска песен в стила на старата градска песен. Наградата за най-добър акомпанимент беше присъдена на д-р Станимир Демирев от Велико Търново.

Изпълненията бяха оценявани от жури с председател проф. д-р Людмил Петков и членове доц. д-р Васил Василев и гл. ас. д-р Алия Хансе от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Победители в XXV Национален конкурс-фестивал „С песните на Ари“