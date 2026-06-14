От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

29 °C

София Гинева от Хасково е сред големите победители на фестивала „С песните на Ари“

Изображение 1 от 7
Покажи в галерия

    София Гинева от Хасково и Рангел Мрянов от Перущица спечелиха първите награди в категориите за индивидуални изпълнители на XXV Национален конкурс-фестивал на старата градска песен и шлагер „С песните на Ари“. Победителите бяха отличени на финала на юбилейното издание на музикалния форум от зам.-кмета на Хасково Мария Вълчева и председателя на авторитетното жури проф. д-р Людмил Петков. Освен грамоти и парични награди, осигурени от Община Хасково, призьорите получиха и книгата на д-р Веселина Узунова „Целувам Ви, Аспарух Лешников“, посветена на живота и творческия път на световноизвестния тенор.

    Десетки изпълнители и музиканти от различни краища на България се включиха във фестивала, посветен на творческото наследство на Аспарух Лешников – Ари. Сцената на ОНЧ „Заря – 1858“ оживя с популярни шлагери и стари градски песни от миналия век, които върнаха публиката към романтиката на отминали времена.

    Сред специалните отличия наградата за най-добро изпълнение на песен от репертоара на Ари получи Георги Икономов от София. Вокална формация „Абел“ от Асеновград беше отличена за най-добро изпълнение на шлагер от 60-те години, а Росен Димов от Хасково спечели приза за авторска песен в стила на старата градска песен. Наградата за най-добър акомпанимент беше присъдена на д-р Станимир Демирев от Велико Търново.

    Изпълненията бяха оценявани от жури с председател проф. д-р Людмил Петков и членове доц. д-р Васил Василев и гл. ас. д-р Алия Хансе от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

    Победители в XXV Национален конкурс-фестивал „С песните на Ари“

    Категория

    Награда

    Победител

    Вокални групи

    I награда

    Група „Балкански полъх“, Килифарево

    Вокални групи

    II награда

    Вокална група „Лотос бял“, Хасково

    Вокални групи

    III награда

    Вокална група „Нежен пламък“, Велико Търново

    Камерни състави

    I награда

    Трио „Чар“, Килифарево

    Камерни състави

    II награда

    Дует „Настроение“, Пловдив

    Камерни състави

    III награда

    Ваня Борисова и Стефка Георгиева, Казанлък

    Индивидуални изпълнители – жени

    I награда

    София Гинева, Хасково

    Индивидуални изпълнители – жени

    II награда

    Надя Николова, Хасково

    Индивидуални изпълнители – жени

    III награда

    Кристина Чолакова, Асеновград

    Индивидуални изпълнители – мъже

    I награда

    Рангел Мрянов, Перущица

    Индивидуални изпълнители – мъже

    II награда

    Пенко Пенков, Велико Търново

    Индивидуални изпълнители – мъже

    III награда

    Делчо Манолов, Хасково

    Специална награда

    Песен от репертоара на Ари

    Георги Икономов

    Специална награда

    Шлагер от 60-те години

    Вокална формация „Абел“

    Специална награда

    Авторска песен

    Росен Димов

    Специална награда

    Най-добър акомпанимент
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    417 жители на Орешник избират кмет, кандидатът е само един
    417 жители на Орешник избират кмет, кандидатът е само един
    преди 1 час
    Поправиха голямата авария в Хасково, спират водата в част от Минерални бани
    Поправиха голямата авария в Хасково, спират водата в част от Минерални бани
    преди 2 часа
    Слънчево и приятно време в неделя
    Слънчево и приятно време в неделя
    преди 2 часа
    8.18 м. стигнаха на Божидар за първото място в Инсбрук
    8.18 м. стигнаха на Божидар за първото място в Инсбрук
    преди 13 часа
    ВиК: Вода в засегнатите квартали ще има късно през нощта или утре
    ВиК: Вода в засегнатите квартали ще има късно през нощта или утре
    преди 15 часа
    Работилница за сапуни и открит урок в училището в с. Конуш
    Работилница за сапуни и открит урок в училището в с. Конуш
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – 16 Year Old Emma Kok sings Dancing On The Stars – André Rieu, Maastricht 2024

    Случаен виц

    417 жители на Орешник избират кмет, кандидатът е само един

    Ако всичко е под контрол, значи действаш и работиш твърде бавно. - Марио Андрети

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Пържен атлантически калкан
    Пържен атлантически калкан

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.