Енрике Диас, Радослав Бойдев и Стивън Мустафа са победителите в приложното колоездене

    Над 20 деца, любители на велосипедния спорт се включиха в състезанието по приложно колоездене Хасково 2025 година. Община Хасково организира спортната надпревара в най-обичания хасковски парк Кенана по повод 8 септември - Ден на Хасково.

    Идеята на състезанието по приложно колоездене е да провокира интереса на децата към спорта, към здравословния начин на живот и към спазване на правилата за безопасно движение.

    Жури от известни хасковски спортни деятели оцени уменията на всички участници и обяви класирането в трите възрастови групи:

    До 9 години:

    Първо място – Стивън Мустафа
    Второ място – Антоан Бойдев
    Трето място- Селим Исмет

    До 12 години:

    Първо място: Радослав Бойдев
    Второ място: Димитър Петров
    Трето място: Месила Юксел

    До 15 години:

    На първо място: Енрике Диас
    Второ място: Ивайло Михайлов
    Трето място: Теодор Стефанов

