Безводие в хасковски квартали и региона заради аварии и ремонти

    Поради подмяна на водопровод по проект на Община Хасково е възможно прекъсване на водоподаването от 9 до 15 часа в части от квартал „Каменни“, бул. „България“, улица „Охрид“ и други пресечки в този район, съобщиха от ВиК-Хасково.

    Екипи на ВиК работят по аварии по мрежата в Хасково в района на „Орфей“ 1, улиците „Иван Шишман“, „Георги Кирков“, където е възможно временно, кратко прекъсване на захранването.

    Екипи на ВиК отстраняват авария в района на улица „Васил Левски“ в Харманли. Там е възможно до обед да бъде нарушено водоподаването в района.

    Строително-монтажни работи се извършват и по водопроводите към и в селата Райкова могила, Сладун, Дряново, Пясъчево, Троян, Малево, Манастир, Брод, Злато поле, Бодрово, възможно е временно частично прекъсване на захранването в тези населени места.

    Ремонт на помпена станция „Родопи“ е причината за нарушено водоподаване тази вечер в селата Родопи, Стойково и Любеново.

    Поради монтаж на водомери на 4 и 5 септември /четвъртък и петък/ ще бъде прекъсвано за кратко през работния ден захранването в квартал „Изгрев“ в Свиленград.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022
    Кмета на Димитровград за голямата ВиК авария в неделя 7.11.2022

