Хасковски деца показаха майстроски умения по колоездене на „Кенана“

Над 20 деца се включиха в състезанието по Приложно колоездене в парк „Кенана“, организирано от Община Хасково по повод Деня на града – 8 септември.

Момчетата и момичетата бяха разпределени в три възрастови групи: до 9 г., до 12 г. и до 15 г. Регламентът на състезанието предвиждаше всеки участник да премине по предварително начертано трасе, по правилата за движение по пътищата.

Първоначално един от опитните колоездачи направи демонстрация за прецизно преминаване по трасето. По-късно участниците имаха възможност да преминат няколко пъти по вело-трасето преди началото на състезанието. Стартовете започнаха от 10:00 часа днес.

Любителите на колоезденето показаха умения за управление на велосипеди и демонстрираха познания за правилата за безопасно движение по пътищата. Съдии следяха за правилното преминаване на отсечките. Най-добрите велосипедисти получиха награди, осигурени от Община Хасково.

Участниците бяха подкрепени от родители и приятели.