От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Хасковски деца показаха майстроски умения по колоездене на „Кенана“

Изображение 1 от 33
Покажи в галерия

    Над 20 деца се включиха в състезанието по Приложно колоездене в парк „Кенана“, организирано от Община Хасково по повод Деня на града – 8 септември.

    Момчетата и момичетата бяха разпределени в три възрастови групи: до 9 г., до 12 г. и до 15 г. Регламентът на състезанието предвиждаше всеки участник да премине по предварително начертано трасе, по правилата за движение по пътищата.

    Първоначално един от опитните колоездачи направи демонстрация за прецизно преминаване по трасето. По-късно участниците имаха възможност да преминат няколко пъти по вело-трасето преди началото на състезанието. Стартовете започнаха от 10:00 часа днес.

    Любителите на колоезденето показаха умения за управление на велосипеди и демонстрираха познания за правилата за безопасно движение по пътищата. Съдии следяха за правилното преминаване на отсечките. Най-добрите велосипедисти получиха награди, осигурени от Община Хасково.

    Участниците бяха подкрепени от родители и приятели.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Откриха рекордни за годината 20 кг сребърни кюлчета в кола
    Откриха рекордни за годината 20 кг сребърни кюлчета в кола
    преди 44 минути
    Милен Дудев ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
    Милен Дудев ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
    преди 1 час
    Безводие в хасковски квартали и региона заради аварии и ремонти
    Безводие в хасковски квартали и региона заради аварии и ремонти
    преди 1 час
    Издирват за кражба 16-годишен познайник на полицията
    Издирват за кражба 16-годишен познайник на полицията
    преди 2 часа
    Пиано бар под звездите, автокино и колоездене на 3-ти септември в Хасково
    Пиано бар под звездите, автокино и колоездене на 3-ти септември в Хасково
    преди 2 часа
    Хванаха шофьор без книжка и моторист с нередовна регистрация
    Хванаха шофьор без книжка и моторист с нередовна регистрация
    преди 2 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Deep Purple - Pictures of You

    Случаен виц

    Безводие в хасковски квартали и региона заради аварии и ремонти
    Откриха рекордни за годината 20 кг сребърни кюлчета в кола

    Човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му. - Джон Баримор

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Задушени картофени ленти по китайски
    Задушени картофени ленти по китайски

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини