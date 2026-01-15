Търсят специалист и двама експерти в Архитектурата на Община Хасково

Три свободни работни места са обявени в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ в Община Хасково.
Позициите са за главен експерт „Кадастър и регулация“, младши експерт „Високо строителство“ и главен специалист „Високо строителство“.
ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“
ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА“
Община Хасково обявява следните работни места:
Гл. Експерт „Кадастър и регулация“ – 1 /една / позиция
Мл. Експерт „Високо строителство“ – 1/една/ позиция
Гл. специалист „Високо строителство“ – 1/една/ позиция
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
Главен Експерт „Кадастър и регулация“
Кратко описание на длъжността:
- Съвместява цифровите модели на подробните устройствени планове с кадастралната карта;
- Изготвя служебни преписки за изменение на действащите кадастрална карта и кадастрални планове;
- Контролира издаването на скици и справки по плановете;
- Изготвя служебни удостоверения във връзка Закона за устройство на територията(ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР);
- Участва в процеса по разрешаване и одобряване на подробни устройствени планове по отношение на плановете за регулация и техните изменения;
- Участва в дейността по отговорно съхранение и предоставяне на информация от тях на геодезически данни и материали – схеми на работни геодезически мрежи, регистри с координати и реперни карнети;
- Поддържа контакт със Службата по геодезия, картография и кадастър и с Общинска служба по земеделие;
- Дава становища по уведомления относно изменения на КК, касаещи имоти. собственост на общината, предоставени от Службата по геодезия, картография и кадастър;
- Участва в комисии на общината и съвместни такива с други институции.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
● Образование – Висше, образователна квалификационна степен бакалавър, магистър
● Професионално област – Геодезия
● Професионален опит – 2 години опит в областта на геодезия и кадастър и или регулация
● Допълн. квалификация – компютърна грамотност
Умения и компетентност:
Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ с изпитателен срок 6 /шест/ месеца, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ.
Младши експерт „Високо строителство“
Кратко описания на длъжността:
- Проучва необходимостта от ремонти и реконструкции на сградите (общинска собственост)
- Изготвяне на технически спецификации за възлагане на ОП за изпълнение на обекти в сферата на „Високото строителство“ (за СМР, стр. надзор, авторски надзор и др.), съгласувано с гл. експерт „Високо строителство“ и Началник отдел СИИ
- Участие в комисии по възлагане на ОП
- Контролира изпълнението на договори за СМР в сферата на „Високото строителство“, ремонти и реконструкции на сгради, договори за строителен и авторски надзор, договори за проектиране и др.
- Инвеститорски контрол по изпълнението на договори за СМР в сферата на „Високото строителство“, ремонти и реконструкции на сгради и др.
- Изготвя количествени и количествено – стойностни сметки за СМР в сферата на „Високото строителство“ (ново строителство, ремонти и реконструкции на сгради).
- Отговори на писма, преписки, искания, молби и жалби на граждани
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – висше, образователна степен бакалавър;
- Професионална област – технически науки
- Направление – Архитектура и строителство
- Професионален опит – не се изисква
- Допълн. квалификация – компютърна грамотност
Умения и компетентност:
- Способност да планира, организира и контролира собствената си работа
- Способност да работи ефективно с колегите си
- Способност да работи конструктивно като формален член на екип
- Способност да събира информация, да я анализира и синтезира и да представя резултатите
- Способност да прилага идеите на практика
- Обективност на преценката
- Способност за определяне приоритетите на задачите
- Лоялност към работодателя и колегите
- Стремеж към постигане крайната цел на поставените задачи
- Познаване и прилагане на съществуващата нормативна уредба
Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ с изпитателен срок 6 /шест/ месеца, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ
1.3. Гл. специалист „Високо строителство“
Кратко описания на длъжността:
- Проучва необходимостта от ремонти и реконструкции на сградите (общинска собственост)
- Участва в изготвяне на технически спецификации за възлагане на ОП за изпълнение на обекти в сферата на „Високото строителство“ (за СМР, стр. надзор, авторски надзор и др.) съвместно с гл. експерт „Високо строителство“ и Началник отдел СИИ;
- Участие в комисии по възлагане на ОП
- Контролира изпълнението на договори за СМР в сферата на „Високото строителство“, ремонти и реконструкции на сгради, договори за строителен и авторски надзор, договори за проектиране и др.
- Инвеститорски контрол по изпълнението на договори за СМР в сферата на „Високото строителство“, ремонти и реконструкции на сгради и др.
- Изготвя количествени и количествено – стойностни сметки за СМР в сферата на „Високото строителство“ (ново строителство, ремонти и реконструкции на сгради).
- Отговори на писма, преписки, искания, молби и жалби на граждани;
- Участие в комисии за установяване на състоянието на сгради съвместно с Дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“.
Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образователна степен – средно техническо образование
- Професионална област – архитектура и строителство
- Професионален опит – мин. 2 г. стаж в строителството
- Допълн. квалификация – компютърна грамотност
Умения и компетентност:
- Способност да планира, организира и контролира собствената си работа
- Способност да работи ефективно с колегите си
- Способност да работи конструктивно като формален член на екип
- Способност да събира информация, да я анализира и синтезира и да представя резултатите
- Способност да прилага идеите на практика
- Обективност на преценката
- Способност за определяне приоритетите на задачите
- Лоялност към работодателя и колегите
- Стремеж към постигане крайната цел на поставените задачи
- Познаване и прилагане на съществуващата нормативна уредба
Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ с изпитателен срок 6 /шест/ месеца, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
• Заявление за постъпване на работа
• Автобиография
• Копие на документ за образователно-квалификационна степен.
• Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.
• Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);
• Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.
ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – на два етапа:
Първи етап – по документи;
Втори етап – провеждане на интервю
IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.01.2026 г.
Документи, подадени след обявения срок, не се приемат.
Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg
За повече информация: Община Хасково,
телефон: 038/ 603 321 Донка Иванова, 489 Галя Накева (човешки ресурси)