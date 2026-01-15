От х:

Търсят специалист и двама експерти в Архитектурата на Община Хасково

Три свободни работни места са обявени в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ в Община Хасково.

Позициите са за главен експерт „Кадастър и регулация“, младши експерт „Високо строителство“ и главен специалист „Високо строителство“.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО, ИНВЕСТИЦИИ И ИНФРАСТРУКТУРА“

Община Хасково обявява следните работни места:

Гл. Експерт „Кадастър и регулация“ – 1 /една / позиция

Мл. Експерт „Високо строителство“ – 1/една/ позиция

Гл. специалист „Високо строителство“ – 1/една/ позиция

  1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

    1. Главен Експерт „Кадастър и регулация“

Кратко описание на длъжността:

  • Съвместява цифровите модели на подробните устройствени планове с кадастралната карта;
  • Изготвя служебни преписки за изменение на действащите кадастрална карта и кадастрални планове;
  • Контролира издаването на скици и справки по плановете;
  • Изготвя служебни удостоверения във връзка Закона за устройство на територията(ЗУТ) и Закона за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР);
  • Участва в процеса по разрешаване и одобряване на подробни устройствени планове по отношение на  плановете за регулация и техните изменения;
  • Участва в дейността по отговорно съхранение и предоставяне на информация от тях на геодезически данни и материали – схеми на работни геодезически мрежи, регистри с координати и реперни карнети;
  • Поддържа контакт със Службата по геодезия, картография и кадастър и с Общинска служба по земеделие;
  • Дава становища по уведомления относно изменения на КК, касаещи имоти. собственост на общината, предоставени от Службата по геодезия, картография и кадастър;
  • Участва в комисии на общината и съвместни такива с други институции.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

Образование – Висше, образователна квалификационна степен бакалавър, магистър

Професионално област – Геодезия

Професионален опит –  2 години опит в областта на геодезия и кадастър и или регулация

Допълн. квалификация – компютърна грамотност

Умения и компетентност:

  • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа
  • Способност да работи ефективно с колегите си
  • Способност да работи конструктивно като формален член на екип
  • Способност да събира информация, да я анализира и синтезира и да представя резултатите
  • Способност да прилага идеите на практика
  • Обективност на преценката
  • Способност за определяне приоритетите на задачите
  • Лоялност към работодателя и колегите
  • Стремеж към постигане крайната цел на поставените задачи
  • Познаване и прилагане на съществуващата нормативна уредба

Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ с изпитателен срок 6 /шест/ месеца, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ.

 

  1. Младши експерт „Високо строителство“

Кратко описания на длъжността:

  • Проучва необходимостта от ремонти и реконструкции на сградите (общинска собственост)
  • Изготвяне на технически спецификации за възлагане на ОП за изпълнение на обекти в сферата на „Високото строителство“ (за СМР, стр. надзор, авторски надзор и др.), съгласувано с гл. експерт „Високо строителство“ и Началник отдел СИИ
  • Участие в комисии по възлагане на ОП
  • Контролира изпълнението на договори за СМР в сферата на „Високото строителство“, ремонти и реконструкции на сгради, договори за строителен и авторски надзор, договори за проектиране и др.
  • Инвеститорски контрол по изпълнението на договори за СМР в сферата на „Високото строителство“, ремонти и реконструкции на сгради и др.
  • Изготвя количествени и количествено – стойностни сметки за СМР в сферата на „Високото строителство“ (ново строителство, ремонти и реконструкции на сгради).
  • Отговори на писма, преписки, искания, молби и жалби на граждани

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – висше, образователна степен бакалавър;
  • Професионална област – технически науки
  • Направление – Архитектура и строителство
  • Професионален опит – не се изисква
  • Допълн. квалификация – компютърна грамотност

Умения и компетентност:

  • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа
  • Способност да работи ефективно с колегите си
  • Способност да работи конструктивно като формален член на екип
  • Способност да събира информация, да я анализира и синтезира и да представя резултатите
  • Способност да прилага идеите на практика
  • Обективност на преценката
  • Способност за определяне приоритетите на задачите
  • Лоялност към работодателя и колегите
  • Стремеж към постигане крайната цел на поставените задачи
  • Познаване и прилагане на съществуващата нормативна уредба

Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ с изпитателен срок 6 /шест/ месеца, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ

1.3. Гл. специалист „Високо строителство“

Кратко описания на длъжността:

  • Проучва необходимостта от ремонти и реконструкции на сградите (общинска собственост)
  • Участва в изготвяне на технически спецификации за възлагане на ОП за изпълнение на обекти в сферата на „Високото строителство“ (за СМР, стр. надзор, авторски надзор и др.) съвместно с гл. експерт „Високо строителство“ и Началник отдел СИИ;
  • Участие в комисии по възлагане на ОП
  • Контролира изпълнението на договори за СМР в сферата на „Високото строителство“, ремонти и реконструкции на сгради, договори за строителен и авторски надзор, договори за проектиране и др.
  • Инвеститорски контрол по изпълнението на договори за СМР в сферата на „Високото строителство“, ремонти и реконструкции на сгради и др.
  • Изготвя количествени и количествено – стойностни сметки за СМР в сферата на „Високото строителство“ (ново строителство, ремонти и реконструкции на сгради).
  • Отговори на писма, преписки, искания, молби и жалби на граждани;
  • Участие в комисии за установяване на състоянието на сгради съвместно с Дирекция „Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост“.

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  • Образователна степен – средно техническо образование
  • Професионална област – архитектура и строителство
  • Професионален опит  – мин. 2 г. стаж в строителството
  • Допълн. квалификация – компютърна грамотност

Умения и компетентност:

  • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа
  • Способност да работи ефективно с колегите си
  • Способност да работи конструктивно като формален член на екип
  • Способност да събира информация, да я анализира и синтезира и да представя резултатите
  • Способност да прилага идеите на практика
  • Обективност на преценката
  • Способност за определяне приоритетите на задачите
  • Лоялност към работодателя и колегите
  • Стремеж към постигане крайната цел на поставените задачи
  • Познаване и прилагане на съществуващата нормативна уредба

Длъжността се заема, чрез сключване на трудов договор на пълно работно време 8 часа по реда на чл.67, ал.1, т.1 от КТ с изпитателен срок 6 /шест/ месеца, във връзка с чл.70, ал.1 от КТ

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

• Заявление за постъпване на работа 

• Автобиография  

• Копие на документ за образователно-квалификационна степен.

• Копие на документ удостоверяващ професионалния опит.

• Копие от сертификати/удостоверения от преминати обучения (ако лицето притежава такива);

• Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения.

ІII. НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА – на два етапа:

Първи етап – по документи;

Втори етап – провеждане на интервю

IV. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Документи се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 3, стая 309, всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.

Краен срок за подаване на документите: до 17:00 часа на 28.01.2026 г.

Документи, подадени след обявения срок, не се приемат.

Списъци с допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, мястото и часа на провеждане на интервюто ще бъдат обявени на информационното табло на входа на Община Хасково и на електронната страница на Община Хасково: www.haskovo.bg

 За повече информация: Община Хасково,

телефон: 038/ 603 321 Донка Иванова, 489 Галя Накева  (човешки ресурси)

Източник: Haskovo.NET

