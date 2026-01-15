От х:

Наградиха победителите в Четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025

    Наградиха победителите в Четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025. В надпреварата се включиха общо 24 млади автори. Те се състезаваха в категориите 

     – Любима снимка с най-много реакции във Фейсбук

     – Любима снимка с най-много реакции в Инстаграм

     – Най-красива украса на коледно дърво

     – Най-красива снимка за празнична украса на обществено, парково или междублоково пространство, градина или двор.  

     – Най-красива украса на сграда – офис, търговски обект, обществена сграда, панорама на града и др.

     – И домашните любимци празнуват Коледа

     – Специална награда за най-ефектна снимка на празнични фойерверки

     – Голямата награда на журито

     – Наградата на кмета на Община Хасково

    Наградите са осигурени от Община Хасково, а победителите в две от категориите ще получат специални награди от фирма „Айко трейд“, която изработва красивите светлинни спектакли от фойерверки в небето на Хасково. 

    Още новини от Хасково

    11 318 фирми от Хасковско са на печалба, 2 004 са на загуба
    преди 1 час
    7 г. затвор за Лютви Хасан, причинил смъртта на Йордан Бозуков след катастрофа
    преди 1 час
    Yettel е сред десетте топ работодатели в телеком сектора в Европа
    преди 1 час
    Радослав Русев от Хасково беше награден с почетен плакет за отличното си представяне на Европейското първенство по кудо
    преди 1 час
    Паркирана кола се запали край езерото в „Кенана“
    преди 3 часа
    Скобата на ул. „Странджа планина“ в Хасково вече е премахната
    преди 4 часа

    7 г. затвор за Лютви Хасан, причинил смъртта на Йордан Бозуков след катастрофа
