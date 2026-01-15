Наградиха победителите в Четвъртия фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025. В надпреварата се включиха общо 24 млади автори. Те се състезаваха в категориите

– Любима снимка с най-много реакции във Фейсбук

– Любима снимка с най-много реакции в Инстаграм

– Най-красива украса на коледно дърво

– Най-красива снимка за празнична украса на обществено, парково или междублоково пространство, градина или двор.

– Най-красива украса на сграда – офис, търговски обект, обществена сграда, панорама на града и др.

– И домашните любимци празнуват Коледа

– Специална награда за най-ефектна снимка на празнични фойерверки

– Голямата награда на журито

– Наградата на кмета на Община Хасково

Наградите са осигурени от Община Хасково, а победителите в две от категориите ще получат специални награди от фирма „Айко трейд“, която изработва красивите светлинни спектакли от фойерверки в небето на Хасково.

Подробности във видеото към статията