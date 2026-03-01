От х:

Календар

Честита Баба Марта!

Месец март е свързан с много обичаи и празници посветени на идващата пролет.

Първият от тях е денят на Баба Марта. Днес по ръцете на малки и големи отново ще грейнат бяло-червени конци - символ на здраве, сила, чистота, щастие и ново начало. Закичват се жени, мъже, деца и животни против уроки. През целия месец се извършват обреди за гонене на змии и гущери, както и гадания, свързани с някои прелетни птици.

Според традицията мартениците се носят до първият щъркел или цъфнало дърво, за да ни донесат късмет и благополучие през годината.

Празникът на Баба Марта е символ на пролетта и новият цикъл в природата. Хората си пожелават повече слънчеви дни, добри новини и усмивки във всеки дом.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини