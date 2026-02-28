Добромир Якимов пое председателския пост в РИК-Хасково. Комисията с първо заседание

Районната избирателна комисия в Хасково проведе първото си заседание. Тя отново ще бъде поместена в спортна зала „Дружба“.

Заради противоречия на консултациите при областния управител преди седмица състава на РИК бе назначен от ЦИК. Тогава се получи дублиране на желания за постовете на председател, зам.-председател и секретар. Затова късно снощи от Централната избирателна комисия оповестиха състава на Районната избирателна комисия. И този път членовете са 13. Председател отново е Добромир Якимов, а секретар е Лейла Елмаз. Заместник-председатели са Петя Бостанджиева-Китин, Гергана Демирева, Люба Спасова и Десислава Филипова. Членове са Гергана Бояджиева, Гергана Грозева, Атанас Кръстев, Валерия Лозкова, Боряна Делчева, Тодор Ташев, Теодора Нанева.

Традиционно на първото заседание бяха определени номерацията на РИК, маркираха се печатите, определиха се сроковете за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и кандидатски листи на партии и коалиции.

Отново ще бъдат проведени обучения на членовете на секции, като председателят призова партиите внимателно да си подберат кадрите и да им направят вътрешни обучения. При обученията ще има тестове за секционните членове. За Якимов обученията са ключови в подготовката за изборния ден.

Стационарните секции ще са близо 480. Има възможност да се разкрият и такива в старчески домове и болници, както и подвижни. Последно избирателите са били 228 000, като тенденцията е да намаляват.

„Ние сме една добре смазана машина, ще бъдем изправени пред предизвикателства, но сме готови да ги посрещнем“, заяви Якимов на провелото се първо заседание днес.