От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

3 °C

Добромир Якимов пое председателския пост в РИК-Хасково. Комисията с първо заседание

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Районната избирателна комисия в Хасково проведе първото си заседание. Тя отново ще бъде поместена в спортна зала „Дружба“.

    Заради противоречия на консултациите при областния управител преди седмица състава на РИК бе назначен от ЦИК. Тогава се получи дублиране на желания за постовете на председател, зам.-председател и секретар. Затова късно снощи от Централната избирателна комисия оповестиха състава на Районната избирателна комисия. И този път членовете са 13. Председател отново е Добромир Якимов, а секретар е Лейла Елмаз. Заместник-председатели са Петя Бостанджиева-Китин, Гергана Демирева, Люба Спасова и Десислава Филипова. Членове са Гергана Бояджиева, Гергана Грозева, Атанас Кръстев, Валерия Лозкова, Боряна Делчева, Тодор Ташев, Теодора Нанева.

    Традиционно на първото заседание бяха определени номерацията на РИК, маркираха се печатите, определиха се сроковете за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети и кандидатски листи на партии и коалиции.

    Отново ще бъдат проведени обучения на членовете на секции, като председателят призова партиите внимателно да си подберат кадрите и да им направят вътрешни обучения. При обученията ще има тестове за секционните членове. За Якимов обученията са ключови в подготовката за изборния ден.

    Стационарните секции ще са близо 480. Има възможност да се разкрият и такива в старчески домове и болници, както и подвижни. Последно избирателите са били 228 000, като тенденцията е да намаляват.

    „Ние сме една добре смазана машина, ще бъдем изправени пред предизвикателства, но сме готови да ги посрещнем“, заяви Якимов на провелото се първо заседание днес.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Юношите на “Асти” допуснаха загуби в първенството
    Юношите на “Асти” допуснаха загуби в първенството
    преди 46 минути
    Щъркелът Дончо отново се върна в село Подкрепа
    Щъркелът Дончо отново се върна в село Подкрепа
    преди 2 часа
    Работилница за мартеници „Бели и червени“ събра малки и големи в „Шишмановата къща“ в Хасково.
    Работилница за мартеници „Бели и червени“ събра малки и големи в „Шишмановата къща“ в Хасково.
    преди 4 часа
    Авария на водопровода след помпена станция „Момково“
    Авария на водопровода след помпена станция „Момково“
    преди 5 часа
    Очаква ни слънчев уикенд
    Очаква ни слънчев уикенд
    преди 8 часа
    Приеха Програмата за овладяване на безстопанствените кучета, искат закриване на Кастрационния център
    Приеха Програмата за овладяване на безстопанствените кучета, искат закриване на Кастрационния център
    преди 20 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Теорията за Свръхчовека

    Случаен виц

    Щъркелът Дончо отново се върна в село Подкрепа

    Някои мислят, че единственото нещо, което им е нужно, за да водят дискусия, е устата. - Чудомир

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Холасле - унгарска рибена чорба
    Холасле - унгарска рибена чорба

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини