Звездно откриха тенис турнира с награден фонд 40 000 долара

Престижният тенис турнир с награден фонд от 40 000 долара, който за пръв път се провежда в Хасково, беше открит по впечатляващ начин. Преди първите мачове зрителите се насладиха на официална церемония и богата музикално-фолклорна програма. Участваха солистите на БНР и ансамбъл „Българе“, певеца Любомир Петов и гайдаря Стефан Янев, както и танцов състав „Станимака“.

Хасково за първи път посреща турнир от такъв мащаб – веригата на Международната федерация по тенис (ITF) за жени от категория W50 с награден фонд от 40 000 долара. Престижното състезание се провежда на кортовете в парк „Кенана“ и събира едни от най-перспективните български тенисистки и състезателки от чужбина. Турнирът се организира от Българската федерация по тенис с подкрепата на Община Хасково.

Днес стартираха квалификациите, а мачовете от основната схема започват във вторник. Организаторите предвиждат двубоите на водещите български тенисистки да се провеждат след 16:00 часа, за да могат повече любители на спорта да ги наблюдават на живо. Входът за зрители е свободен.

На кортовете в Хасково ще играят националките на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Росица Денчева, Денислава Глушкова и Лидия Енчева. Лиа Каратанчева влиза директно в основната схема по ранкинг, а с „уайлд кард“ от Българската федерация по тенис участие ще вземат Ива Иванова, Йоана Константинова и Валерия Гърневска.

Сериозно българско присъствие има и в квалификациите. Очаква се поне десет родни тенисистки да започнат участието си от пресявките. Сред получилите „уайлд кард“ са Никол Нунева, Елеонора Тонева, Елена Пападопулу, Рафаела Симеонова и Моника Господинова.

Според организаторите основната цел на турнирите от тази категория е да дадат възможност на най-добрите български състезателки да трупат опит в международни мачове, да печелят точки за световната ранглиста и да се развиват в конкурентна среда.

Турнирът в Хасково е първият от общо петте състезания от категория W50, които Българската федерация по тенис организира през тази година. След Хасково домакини ще бъдат Пазарджик, Бургас, Пловдив и Стара Загора. Всеки от турнирите е с награден фонд от 40 000 долара и носи 50 точки за световната ранглиста на шампионката.