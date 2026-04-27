Нов скок на цените в Хасково: Хлябът и закуските поскъпнаха след горивата

Хлябът и закуските в Хасково вече се продават на нови, по-високи цени, показа проверка в търговската мрежа.

Най-купуваният бял хляб (нарязан, 650 грама) вече се търгува за 95 цента, след като досега цената му беше 89 цента. По-малката разфасовка от 500 грама достига 90 цента. Още по-осезаемо е увеличението при здравословните алтернативи – ръженият хляб вече струва 1.05 евро, а пълнозърнестият се продава за 1 евро.

Сериозен удар по джоба на потребителите има и при закуските, където цените са скочили с между 15 и 20%.

Според доставчиците основната причина за новата вълна на поскъпване е повишението на цените на горивата през последните седмици. Това е първата корекция на цените от повече от година насам, след като за последно хлябът беше увеличен в началото на януари 2025 г.