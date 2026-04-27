„Мерцедес“ удари джип „Хонда“ на кръстовището до Цигарената фабрика в Хасково

    „Мерцедес“ удари джип „Хонда“ на кръстовището между булевардите „Васил Левски“ и „Съединение“ в Хасково. Катастрофата стана около 13 часа на оживеното кръстовище до бившата Цигарена фабрика. „Мерцедесът“ е идвал откъм кв. „Орфей“ и се опитал да завие наляво към гарата.

    При маневрата не е изчакал джипа и го е ударил. По време на удара и двата автомобила са били на зелен сигнал на светофара, но завиващият наляво водач е бил длъжен да изчака.

    При катастрофата няма пострадали хора. Алкохолните проби на двамата шофьори са отрицателни. Трафикът в района, който е силно затруднен заради ремонта на надлеза над жп линията Подкова-Русе, стана още по-кошмарен.

