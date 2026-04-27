445 безработни са започнали работа през март

През месец март в област Хасково на работа са постъпили 445 безработни. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 382 лица, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са постъпили 61 лица, а 2 лица са включени в програми и мерки за заетост, съобщиха от Агенция „Бюро по труда“ в Хасково.

101 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 123 са от групата на специалистите и 221 са безработни лица без квалификация. По степен на образование с висше образование са 64 лица, със средно 231 и с основно и по-ниско - 150.

През месец март в бюрата по труда от област Хасково са заявени общо 283 свободни работни места, 252 от които са на първичен пазар на труда. По програма „Развитие на човешките ресурси“ са обявени 31 свободни работни места. Равнището на безработица през месец март е 6,2% при 5,3% за страната.

Равнището на безработица няма промяна в сравнение с месец февруари 2026 г./5146 –

6,2%/, а спрямо месец март 2025г. намалява с 0,4% /5489 – 6,6%/. Към 31.03.2026г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Хасково е 5199, като спрямо предходния месец броят им се увеличава с 53 лица /м.02.2026г. - 5146/, а в сравнение с месец март 2025 г. регистрираните безработни са с 290 лица по-малко /м.03.2025 - 5 489/.

С най-ниско равнище на безработица са общините Хасково – 5,1% и Свиленград – 4,8%, а с най-високо – община Ивайловград – 11,5% и община Симеоновград – 16,4%. Област Хасково се нарежда на 12-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.