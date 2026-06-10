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Автобус повлече и събори млад мъж, кракът на пострадалия може да е счупен

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    Автобус повлече млад мъж в центъра на Хасково, а шофьорът е продължил пътя си, алармираха читатели на Haskovo.net. Инцидентът е станал днес по обяд, когато пешеходецът пресичал бул. „България“ в района на бившето кино „Клокотница“. 

    „Автобусът го закачи и събори, а шофьорът явно не разбра изобщо какво се случва и продължи пътя си“, разказаха очевидци. На място е дошла линейка и е откарала пострадалия в МБАЛ Хасково за оказване на медицинска помощ. По първоначални данни медиците се опасявали, че засегнатият крак на мъжа може да е счупен.

    Пътната полиция издирва водача, причинил инцидента.

    Източник: Haskovo.NET

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