НАП продава два поземлени имота в община Хасково

Националната агенция за приходите продава два поземлени имота в община Хасково, предназначени за обработване като земеделска земя.

Първият от тях се намира в местността Балакли, по пътя за село Узунджово. На търг е обявена една втора идеална част от обща площ 6000 квадратни метра. Оценена е на 5 960 евро. Вторият парцел е на главен път, в посока град Кърджали, в така наречената местност Сучукмаз, която е добре развита промишлена зона. Продажбата включва една четвърт идеална част от имот с обща квадратура 5650 кв. м, а първоначалната цена, на която се предлага частта е 1 500 евро.

Земите могат да бъдат огледани от кандидат-купувачите от 27 април до 4 май, включително, след предварителна уговорка с публичния изпълнител, който отговаря за продажбата. В срок също до 4 май ще се приемат ценови предложения и депозит за участие в търга, който е в размер на 20% от стартовата цена на избрания актив. От Агенцията уточняват, че могат да се подават оферти както за двата имота заедно, така и за всеки от тях поотделно.

Още информация и снимки за този и други търгове, организирани от приходната администрация, могат да се намерят в Портала за продажби на НАП .

От Националната агенция за приходите препоръчват, за да не стига до прилагане на способи за принудително изпълнение, при затруднение в плащането на дължими данъци и осигуровки гражданите и фирмите да се свързват своевременно с публичните изпълнители от дирекция „Събиране“.