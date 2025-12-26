До началото на януари земеделците избират как да облагат доходите си за 5 г. напред

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността си през 2026 година, напомнят от Националната агенция за приходите /НАП/.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. Тъй като последният ден от 2025 г. е почивен, срокът изтича на 05 януари 2026 г. Изборът е валиден за 5 последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Новорегистрираните през 2025 г. земеделски стопани могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци (чл. 28 от ЗДДФЛ), като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2025 г. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане и през следващите пет години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 5 януари 2026 г. Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg, рубрика „ Формуляри“. Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице или по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата.

Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефоните на Информационния център на НАП: 0700 18 700 или +359 2 9859 6801 /на цена по тарифата на съответния оператор/.