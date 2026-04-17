17 110 души от Хасковска област подадоха данъчни декларации

Над 520 000 души в страната, 17 110 от които от Хасково и областта, са декларирали доходите си две седмици преди изтичане на крайния срок – 30 април, съобщиха от офиса на НАП в Хасково. Повече от 86% от годишните данъчни декларации са подадени онлайн с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП).

Близо 60 на сто от гражданите, които вече са обявили доходите си, са се възползвали от различни данъчни облекчения, основно – от облекчението за деца, а в над 90% от случаите НАП е превела сумите по сметките им в рамките на седмица.

Годишна данъчна декларация подават лицата, които през 2025 година са получили доходи по граждански договори и хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или облагаеми доходи от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.

Срокът за деклариране и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е 30 април за тези, които не получават доходи от дейност като търговци. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП, а най-лесният и бърз начин за плащане на задълженията е през виртуалния ПОС терминал на приходната агенция.

От 10 март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.

Физическите лицата, извършващи дейност като търговци (например регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2026 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират в срок до 30 април, уточняват от НАП. Няма пречка доходите от различните видове дейност да бъдат декларирани до края на април.

Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефоните на приходната агенция: 0700 18 700 или 02/9859 6801 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор и в сайта на НАП.

Източник: Haskovo.NET

Предстои община Хасково да въведе 10 нови он-лайн услуги за гражданите
